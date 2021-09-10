Александр Егоров назвал точную дату, когда в Челябинске исчезнут маршрутки

Разваливающиеся ПАЗики и ГАЗели — головная боль челябинцев. Фото: Андрей Абрамов, city_transport/t.me

Челябинск — город бешеных маршруток, шутят горожане. А если серьезно, проблема назревает давно. ПАЗики разваливаются на ходу (недавно на Алом поле случилась утечка газа у автобуса), водители нарушают правила, устанавливают свою цену, некоторые до сих пор принимают только наличку.

В эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) слушатель задал вопрос заместителю министра транспорта Александру Егорову, когда исчезнут маршрутки, добавив: «Конкретную дату назвать слабо?».

— Нет, не слабо. 31 декабря 2024 года, — ответил Александр Егоров.

Работу будут проводить на основе Комплексной схемы организации транспортного обслуживания. Постепенный этап начнется с конца этого — начала следующего года.

— Будет поэтапный переход на регулируемый тариф. Если сейчас маршрутки хаотично ездят, сами устанавливают себе тариф, вот подняли до 28 рублей, ни у кого не спросив. Будет единый тариф, они буду принимать единые проездные билеты и все льготы, — отметил Александр Егоров.

Тем не менее, небольшие автобусы на дорогах города останутся.

— У них будет единая ливрея, низкий пол или средний пол, требования по кондиционированию и так далее. Они (маршрутчики. — Прим. ред.) просто не смогут на ГАЗельках и ПАЗиках выйти, — отметил Александр Егоров.

Как сообщала ранее «Комсомолка», в Челябинске обсуждается проект городской электрички Челябинск-Копейск. Подробнее об этой идее читайте по ссылке.

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