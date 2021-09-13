В Челябинске самовольно высадили даурскую лиственницу на месте, где 100-летнее дерево незаконно срубили чиновники

Саженец выращен из семян шишки столетней даурской лиственницы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На пересечении проспекта Ленина и улицы Красной появилась новая даурская лиственница. Ее посадили челябинцы на месте, где раньше росло 116-летнее дерево. 1 июня сотрудники МБУ «Геоцентр» срубили лиственницу времен Русско-японской войны. Позже выяснилось, что аварийным дерево не признавалось, и разрешение на его снос администрация Челябинска не давала. Теперь без разрешения высадили новый саженец.

— Три года назад, когда стоял вопрос, что лиственницы необходимо снести, неравнодушные граждане собрали шишки, которые были высажены в Аргаяшском районе и дали всходы, — рассказал «Комсомольской правде» Ярослав Щербаков. — Порядка 30 деревьев были высажены. Мы взяли одно из них.

По словам Ярослава Щербакова, он получил официальный ответ от комитета дорожного хозяйства города Челябинска. В документе, который датирован 31 августа, говориться, что участок в районе проспекта Ленина и улицы Красной имеет недостаточную площадь для высадки.

— Для произрастающих деревьев там недостаточно площади для полноценного питания, дополнительными отрицательным фактором является то, что данный участок с одной стороны граничит с проезжей частью, а с другой стороны — с пешеходным тротуаром, в связи с чем деревья выглядят угнетенно, — говорится в официальном ответе.

Саженец даурской лиственницы выращивали три года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Также в комитете дорожного хозяйства сообщили, что наиболее оптимальным местом для высадки даурской лиственницы они считают площадь Павших Революционеров.

— Мы написали официальный запрос в администрацию, нам ответили, что высадка там не планируется, после этого мы приняли решение самостоятельно высадить, — отметил Ярослав Щербаков. — Мы не видели смысла больше ждать. Администрация срубила, не согласовав ничего, потом покаялись, но никаких действий нет. Посмотрим, как приживется одно дерево, дальше будем решать.

Со старыми лиственницами связана особая история. Считается, что три десятка семян привез в 1905 году Челябинск ветеран Русско-японской войны. Офицер умер от последствий тяжелых ран, но завещал посадить семена, так в городе и появились даурские лиственницы.

Большая часть высаженных в 1905 году деревьев не прижилась, уже в двадцать первом веке оставшиеся подкосила дорожная революция. При строительстве нового поворота на перекрестке в 2011 году обнажились корни лиственниц.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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