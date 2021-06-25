Вырубка 116-летней даурской лиственницы в Челябинске обернулась уголовным делом

Деревья срубили, не предупредив горожан. Фото: t.me/city4people_chlb

Прокуратура завершила проверку по вырубке старинной лиственница в центре Челябинска. 116-летнее дерево было внесено в национальный реестр программы «Деревья — памятники живой природы».

— Одно из снесенных деревьев породы «лиственница даурская» аварийным не признавалось, разрешение на его снос администрацией города Челябинска не выдавалось, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сотрудники МБУ «Геоцентр» по разрешению челябинской административно-технической инспекции срубили неаварийную лиственницу 1 июня вместе с двумя другими деревьями на пересечении улицы Красной и проспекта Ленина.

Вырубка тут же вызвала возмущение у горожан. Со старыми лиственницами связана особая история. Считается, что три десятка семян привез в 1905 году Челябинск ветеран Русско-японской войны. Офицер умер от последствий тяжелых ран, но завещал посадить семена, так в городе и появились даурские лиственницы.

Большая часть высаженных в 1905 году деревьев не прижилась, уже в двадцать первом веке оставшиеся подкосила дорожная революция. При строительстве нового поворота на перекрестке в 2011 году обнажились корни лиственниц.

Директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер утверждает, что даже поврежденные деревья необязательно было сносить.

— Эти деревья нуждались в обязательной поддержке. Их можно и нужно было спасать: одно из деревьев было отрезано дорогой, корневая система была повреждена. Оставшиеся две лиственницы тоже нуждаются в уходе, им нужен полив, подкормка и удаление сорняков, которые закрыли всю эту историческую группу, — рассказала Вера Меркер.

Теперь в городе осталось только две даурских лиственницы "с историей". Фото: администрация Челябинска

За сохранение двух оставшихся на перекрестке улицы Красной и проспекта Ленина лиственниц высказался губернатор Алексей Текслер.

— Лиственницам должен быть обеспечен особый уход. На месте вырубки высадим новые даурские лиственницы. Делать это, разумеется, нужно не сейчас, а осенью, — пообещал губернатор.

После скандала, который разразился из-за сноса деревьев, мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась уволить руководителя МБУ «Геоцентр» Константина Антропова и главу МКУ «Административно-техническая инспекция города Челябинска» Владимира Жучкова.

Но теперь ответственным за уничтожение лиственницы будет грозить и уголовная ответственность. Санкция статьи о незаконной рубке деревьев предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, длительные принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

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