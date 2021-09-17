Как в Челябинске проголосовали чиновники и политики: изучаем фотоотчеты

Избирательные участки стали фотофоном.

«Не сфотографировался — значит, не было» — инстаграмный лозунг подхватили власти Челябинской области. В первый день голосования началось соревнование. Ленты запестрели фото вип-персон с избирательных участков. Смотрим, как политики и чиновники конкурируют с блогерами в битве за повышение явки.

Избирательные участки открылись в 8 утра. В школе № 105 на пороге сразу же появился министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. Он сразу оценил соблюдение санитарных норм, потому-то официально именно из-за коронавируса голосование растянули на три дня.

Юрий Семенов в 8 утра был уже на избирательном участке. Фото: минздрав региона

Губернатор Алексей Текслер пришел с женой Ириной. По традиции для голосования он выбрал школу в Металлургическом районе, где учился.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алексей и Ирина Текслер проголосовали на одном участке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш пришел в ярком костюме. Он оценил удобство КОИБа, в который вставляется бюллетень. Электронная урна здоровается и отчитывается о том, что список добавлен.

Владимир Мякуш привел на голосование и дочку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Челябинска Наталья Котова пришла на голосование одна. Под прицелы камер она отправила бюллетень в урну на избирательном участке в агроуниверситете.

Наталья Котова сделала свой выбор. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министр финансов Андрей Пшеницын пришел с семьей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Омбудсмен Юлия Сударенко и порядок на участке проверила и проголосовала.

Глава Металлургического района Сергей Кочетков (справа).

Куда повернет глава Ленинского района Александр Орел?

Сторонники оппозиционных партий заранее предупредили, что активно пойдут голосовать только в последний день выборов, чтобы минимизировать возможные подтасовки в подсчете результатов за первые дни.

Онлайн-трансляцию по выборам в Госдуму смотрите по ссылке.

ВСЕ О ВЫБОРАХ

На сайте «Выборы 2021» можно будет познакомиться со всеми программами партий, кандидатов в депутаты, участников муниципальных выборов и сделать свои выводы и выбор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем нарушений на избирательном участке, заметили что-то интересное - присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru