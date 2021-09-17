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Политика17 сентября 2021 14:23

Как в Челябинске проголосовали чиновники и политики: изучаем фотоотчеты

На участки пришли как на праздник
Источник:kp.ru
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Избирательные участки стали фотофоном.

Избирательные участки стали фотофоном.

«Не сфотографировался — значит, не было» — инстаграмный лозунг подхватили власти Челябинской области. В первый день голосования началось соревнование. Ленты запестрели фото вип-персон с избирательных участков. Смотрим, как политики и чиновники конкурируют с блогерами в битве за повышение явки.

Избирательные участки открылись в 8 утра. В школе № 105 на пороге сразу же появился министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. Он сразу оценил соблюдение санитарных норм, потому-то официально именно из-за коронавируса голосование растянули на три дня.

Юрий Семенов в 8 утра был уже на избирательном участке. Фото: минздрав региона

Юрий Семенов в 8 утра был уже на избирательном участке. Фото: минздрав региона

Губернатор Алексей Текслер пришел с женой Ириной. По традиции для голосования он выбрал школу в Металлургическом районе, где учился.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алексей и Ирина Текслер проголосовали на одном участке.

Алексей и Ирина Текслер проголосовали на одном участке.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш пришел в ярком костюме. Он оценил удобство КОИБа, в который вставляется бюллетень. Электронная урна здоровается и отчитывается о том, что список добавлен.

Владимир Мякуш привел на голосование и дочку.

Владимир Мякуш привел на голосование и дочку.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Челябинска Наталья Котова пришла на голосование одна. Под прицелы камер она отправила бюллетень в урну на избирательном участке в агроуниверситете.

Наталья Котова сделала свой выбор.

Наталья Котова сделала свой выбор.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министр финансов Андрей Пшеницын пришел с семьей.

Министр финансов Андрей Пшеницын пришел с семьей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Омбудсмен Юлия Сударенко и порядок на участке проверила и проголосовала.

Омбудсмен Юлия Сударенко и порядок на участке проверила и проголосовала.

Глава Металлургического района Сергей Кочетков (справа).

Глава Металлургического района Сергей Кочетков (справа).

Куда повернет глава Ленинского района Александр Орел?

Куда повернет глава Ленинского района Александр Орел?

Сторонники оппозиционных партий заранее предупредили, что активно пойдут голосовать только в последний день выборов, чтобы минимизировать возможные подтасовки в подсчете результатов за первые дни.

Онлайн-трансляцию по выборам в Госдуму смотрите по ссылке.

ВСЕ О ВЫБОРАХ

На сайте «Выборы 2021» можно будет познакомиться со всеми программами партий, кандидатов в депутаты, участников муниципальных выборов и сделать свои выводы и выбор.

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Политика: ВЫБОРЫВыборы в Челябинской области-2021