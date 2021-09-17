Как в Челябинске проголосовали чиновники и политики: изучаем фотоотчеты

Избирательные участки стали фотофоном.
«Не сфотографировался — значит, не было» — инстаграмный лозунг подхватили власти Челябинской области. В первый день голосования началось соревнование. Ленты запестрели фото вип-персон с избирательных участков. Смотрим, как политики и чиновники конкурируют с блогерами в битве за повышение явки.
Избирательные участки открылись в 8 утра. В школе № 105 на пороге сразу же появился министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. Он сразу оценил соблюдение санитарных норм, потому-то официально именно из-за коронавируса голосование растянули на три дня.
Юрий Семенов в 8 утра был уже на избирательном участке. Фото: минздрав региона
Губернатор Алексей Текслер пришел с женой Ириной. По традиции для голосования он выбрал школу в Металлургическом районе, где учился.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Алексей и Ирина Текслер проголосовали на одном участке.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш пришел в ярком костюме. Он оценил удобство КОИБа, в который вставляется бюллетень. Электронная урна здоровается и отчитывается о том, что список добавлен.
Владимир Мякуш привел на голосование и дочку.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Глава Челябинска Наталья Котова пришла на голосование одна. Под прицелы камер она отправила бюллетень в урну на избирательном участке в агроуниверситете.
Наталья Котова сделала свой выбор.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Министр финансов Андрей Пшеницын пришел с семьей.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Омбудсмен Юлия Сударенко и порядок на участке проверила и проголосовала.
Глава Металлургического района Сергей Кочетков (справа).
Куда повернет глава Ленинского района Александр Орел?
Сторонники оппозиционных партий заранее предупредили, что активно пойдут голосовать только в последний день выборов, чтобы минимизировать возможные подтасовки в подсчете результатов за первые дни.
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