Фигурантам дела о коррупции в челябинском ПФР смягчили условия ареста

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил меру пресечения сотрудникам челябинского отделения ПФР Александру Орехову и Рудольфу Зайцеву, которые обвиняются в получении взяток. Кроме того, им смягчили условия пребывания под домашним арестом.

Как уточнили в пресс-службе суда, обвиняемым позволены прогулки возле дома с 10:00 до 12:00. Рудольфу Зайцеву также было разрешено общаться с матерью по телефону. Под домашним арестом оба чиновника пробудут до 12 октября.

Александр Орехов занимает пост замначальника Пенсионного фонда в Челябинской области. Ему вменяется получение взятки в размере более 3 млн рублей. Он заявил о готовности сотрудничать со следствием, и его отправили под домашний арест.

Рудольф Зайцев является начальником административно-хозяйственной части отделения Пенсионного фонда России (ОПФР) по Челябинской области. Он обвиняется в получении взятки на сумму более 1 млн рублей. Задержание чиновника происходило в Калининграде. Он также как и Орехов заявил о готовности сотрудничества со следствием.

Еще одним фигурантом дела о коррупции в челябинском ПФР является глава отделения Виктор Чернобровин. В отличие от своих подчиненных он находится в СИЗО. При избрании меры пресечения суд посчитал, что чиновник может оказать давление на свидетелей.

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