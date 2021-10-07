Обязательная вакцинация от коронавируса в Челябинской области: будет ли введена и при каких условиях

Количество больных ковидом южноуральцев растет с каждым днем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионах России все чаще стала вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Она связана с резким ростом заболеваемости. Без прививки теперь могут отстранить от работы. Обязательная вакцинация от коронавируса в Челябинской области коснулась пока только одного города, но вполне может быть введена во всем регионе.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

В правительстве Челябинской области уже дали понять, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для всех южноуральцев. Об этом заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Для введения обязательной вакцинации от коронавируса, по словам Ирины Гехт, достаточно двух факторов. Во-первых, это распространение вируса, а во-вторых, не хватка количества коек для больных, находящихся на стационарном лечении. Также она заявила, что Южный Урал уже близок к введению обязательной вакцинации.

— Некоторые регионы страны уже нацелены на введение обязательной вакцинации. Если вирус продолжит развиваться и распространяться, а занятость коечного фонда будет настораживать правительство Челябинской области, я думаю, мы рассмотрим этот вариант. Мы уже близки к этому моменту, — сказала Ирина Гехт.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

В Челябинской области уже начали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. Первым это сделал закрытый город Снежинск. Решение было подписано местным Роспотребнадзором.

Правда, требование касается не всех, но большой части населения. Прививку обязательно должны поставить работники сферы образования и сферы обслуживания, то есть сотрудники предприятий торговли, индустрии красоты, фитнесс-центров. За отказ от вакцинации может грозить отстранение от работы или перевод на дистант.

В самом регионе с 18 октября вводится особый режим, по которому проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек возможно только при наличии QR-кода. То есть попасть в театр просто так уже не получится, более того в расчет не будут принимать обычные справки о вакцинации — только документы с QR-кодом.

СПРАВКА

Число южноуральцев, заразившихся коронавирусом, растет в геометрической прогрессии. По данным регионального Минздрава, ежедневно выявляется около 400 новых случаев.

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