В Кургане при пожаре погибли 6 человек, в том числе двое детей

Фото: СК России по Курганской области.

Ночью 10 октября в Кургане в частном доме по улице Урожайная произошел пожар. Сначала были обнаружены тела четырех человек — двух женщин в возрасте 42 и 63 года и двух детей, которым было 8 и 13 лет. Мужчине удалось выжить, его госпитализировали. Позже во время осмотра дома и разбора завалов пожарные нашли тела еще двух человек: мужчины и женщины. Скорее всего, они были в гостях.

С открытым огнем пожарные боролись 4 часа. Фото: МЧС по Курганской области.

Как сообщает Следственный комитет России по Курганской области, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

— Следователи СК России проводят осмотр места происшествия, — говорится в информации Следственного комитета. — Назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, допрашиваются очевидцы происшествия.

Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

Полностью поджар удалось ликвидировать только к 7 утра. Фото: МЧС по Курганской области.

Подробности происшествия рассказали в МЧС по Курганской области.

Сигнал поступил ночью в 23 часа 49 минут. На момент прибытия огнеборцев горела крыша одноэтажного двухквартирного дома на площади 160 кв. м. Спустя 4 часа открытое горение ликвидировали. Полностью пожар потушили только к 7 утра.

При пожаре погибли 6 человек. Фото: МЧС по Курганской области.

— Всего на месте пожара работал 61 человек, 21 единица техники, — сообщили в региональном МЧС. — С родственниками погибших работает дежурный психолог. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) уполномоченных контролирующих и надзорных органов.

Всю ночь работали 61 человек. Фото: МЧС по Курганской области.

Причиной считают неисправную печь. Фото: МЧС по Курганской области.

Пожаров такого большого масштаба в Кургане не было давно. В июне 2021 года горело здание бывшего интерната для детей-сирот. В мае 2021 года в поселке Северный Курганской области огонь с камышей перекинулся на жилые дома. Пожар уничтожил 7 домов.

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