Челябинцев возмутили автомобили, которые ездят по велодорожке на новой набережной

Провалов из-за езды машин власти не обещают. Фото: читатель КП-Челябинск

Челябинцы жалуются, что по велосипедной дорожке на новой набережной за «Мегаполисом» постоянно ездят машины комплекса.

— Сегодня днем мы прогуливались по новой набережной, сын ехал на велосипеде. Пока прошли участок, за 7 минут дважды приходилось уступать дорогу машинам, которые проезжали к «Мегаполису», — говорит челябинка Анна С.

Как объяснил КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев, велодорожка изначально проектировалась с учетом пожарного проезда, и, учитывая, что посередине находится хоздвор «Мегаполиса», запретить здесь ездить служебному транспорту власти не могут.

— Именно поэтому мы увеличили ширину велодорожки и пешеходных частей слева и справа от велодорожки, — рассказал Виктор Ереклинцев. — Провалов не будет, мы изначально проектировали усиленную подушку под дорожку, которая в том числе выдержит и спецтехнику.

Набережную за «Мегаполисом» открыли в конце августа. Не так давно здесь открылись точки с фаст-фудом. А 17 сентября на перекрестке с улицей Красной установят светофор, чтобы гуляющие могли спокойно переходить на вторую часть набережной у Исторического музея.

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