Пример всем: в Челябинске поставлена точка в рекультивации городской свалки

На бывшей свалке впервые прошли спортивные соревнования. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинская свалка теперь большой зеленый холм. Крупнейшая в Европе, она выбрасывала в год 64 тысячи тонн ядовитых газов. Еще несколько лет назад свалка постоянно горела. Сейчас — ни тяжелого запаха, который десятилетиями окутывал окрестности; ни гор мусора.

На октябрьском совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ зампредседателя правительства Виктория Абрамченко доложила об окончании работ по рекультивации городской свалки в Челябинске.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко:

— За время реализации национального проекта «Экология» уже ликвидировано 29 свалок площадью почти 350 га. Более 2 млн человек почувствовали экологический эффект. Один из самых масштабных проектов по рекультивации был реализован в Челябинске. В Челябинске была крупнейшая в Европе свалка в границах города. Она образовалась в 1949 году, к 80-м годам ее потенциал был исчерпан. Прекратили возить мусор на свалку в 2018 году. Благодаря принятым мерам работы завершены с опережением графика. Я хочу поблагодарить за оперативную работу, за работу фактически в штабном режиме губернатора Алексея Текслера, Росприроднадзор и исполнителей работ — «Росатом».

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

Виктория Абрамченко курировала проект рекультивации свалки: в начале года вместе с губернатором Алексеем Текслером и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой она побывала на объекте. Мусорный курган тогда был уже нейтрализован: были выполнены сложнейшие инженерные работы по нейтрализации свалочного газа и жидкого фильтрата. Свалка укрыта слоями надежного мембранного материала, уложен плодородный грунт. Территория вокруг объекта благоустроена.

Абрамченко тогда, в зимний визит в Челябинск, подчеркнула: «То, что сделано на Челябинской свалке, сделано по наилучшим доступным технологиям с применением лучших экологических стандартов. Второго такого объекта в стране нет».

В СТРОНУ РОСТА

В мае 2021 г. Виктория Абрамченко провела по видеоконференцсвязи совещание с губернатором Челябинской области. Темой стали новые показатели комплексных планов по снижению выбросов в Челябинске и Магнитогорске.

Губернатор сообщил, что для промышленных городов Южного Урала в сторону увеличения скорректированы показатели, утвержденные еще в 2018 г.

К 2024 г. объем выбросов в атмосферу Челябинска должен снизиться на 31,5%, в Магнитогорске — на 22,9%. Важная роль в решении задачи принадлежит ликвидации крупнейших объектов складирования отходов.

Тем временем, на зеленом холме бывшей свалки прошла гонка с препятствиями «ECO RACE». Более 300 горожан и участников из восьми регионов страны стали участниками забега на трассе в 5 км с препятствиями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Челябинская область — экономически развитый промышленный регион России. Вместе с Правительством Российской Федерации, в рамках национального проекта «Экология», мы активно реализуем природоохранные мероприятия, существенно снижающие воздействия на окружающую среду.

Ликвидация накопленного ущерба — одно из ключевых направлений в деятельности регионального правительства. Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Госкорпорацией «Росатом» завершили рекультивацию Челябинской свалки, которая еще недавно существенно влияла на экологию миллионного города. При реализации проекта применены самые передовые решения.

ЦИФРА

74,5 гектара

занимала Челябинская свалка, крупнейшая в Европе. После рекультивации свалки объемы выбросов

в атмосферу сократились на 30%. Земля возвращена в полезное пользование городу.

Работы по рекультивации городской свалки в Челябинске шли в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология»

в течение трех лет. Подрядчик — ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ГК «Росатом»).

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