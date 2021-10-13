Пример всем: в Челябинске поставлена точка в рекультивации городской свалки

На бывшей свалке впервые прошли спортивные соревнования.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Челябинская свалка теперь большой зеленый холм. Крупнейшая в Европе, она выбрасывала в год 64 тысячи тонн ядовитых газов. Еще несколько лет назад свалка постоянно горела. Сейчас — ни тяжелого запаха, который десятилетиями окутывал окрестности; ни гор мусора.
На октябрьском совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ зампредседателя правительства Виктория Абрамченко доложила об окончании работ по рекультивации городской свалки в Челябинске.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко:
— За время реализации национального проекта «Экология» уже ликвидировано 29 свалок площадью почти 350 га. Более 2 млн человек почувствовали экологический эффект. Один из самых масштабных проектов по рекультивации был реализован в Челябинске. В Челябинске была крупнейшая в Европе свалка в границах города. Она образовалась в 1949 году, к 80-м годам ее потенциал был исчерпан. Прекратили возить мусор на свалку в 2018 году. Благодаря принятым мерам работы завершены с опережением графика. Я хочу поблагодарить за оперативную работу, за работу фактически в штабном режиме губернатора Алексея Текслера, Росприроднадзор и исполнителей работ — «Росатом».
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
Виктория Абрамченко курировала проект рекультивации свалки: в начале года вместе с губернатором Алексеем Текслером и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой она побывала на объекте. Мусорный курган тогда был уже нейтрализован: были выполнены сложнейшие инженерные работы по нейтрализации свалочного газа и жидкого фильтрата. Свалка укрыта слоями надежного мембранного материала, уложен плодородный грунт. Территория вокруг объекта благоустроена.
Абрамченко тогда, в зимний визит в Челябинск, подчеркнула: «То, что сделано на Челябинской свалке, сделано по наилучшим доступным технологиям с применением лучших экологических стандартов. Второго такого объекта в стране нет».
В СТРОНУ РОСТА
В мае 2021 г. Виктория Абрамченко провела по видеоконференцсвязи совещание с губернатором Челябинской области. Темой стали новые показатели комплексных планов по снижению выбросов в Челябинске и Магнитогорске.
Губернатор сообщил, что для промышленных городов Южного Урала в сторону увеличения скорректированы показатели, утвержденные еще в 2018 г.
К 2024 г. объем выбросов в атмосферу Челябинска должен снизиться на 31,5%, в Магнитогорске — на 22,9%. Важная роль в решении задачи принадлежит ликвидации крупнейших объектов складирования отходов.
Тем временем, на зеленом холме бывшей свалки прошла гонка с препятствиями «ECO RACE». Более 300 горожан и участников из восьми регионов страны стали участниками забега на трассе в 5 км с препятствиями.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:
— Челябинская область — экономически развитый промышленный регион России. Вместе с Правительством Российской Федерации, в рамках национального проекта «Экология», мы активно реализуем природоохранные мероприятия, существенно снижающие воздействия на окружающую среду.
Ликвидация накопленного ущерба — одно из ключевых направлений в деятельности регионального правительства. Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Госкорпорацией «Росатом» завершили рекультивацию Челябинской свалки, которая еще недавно существенно влияла на экологию миллионного города. При реализации проекта применены самые передовые решения.
ЦИФРА
74,5 гектара
занимала Челябинская свалка, крупнейшая в Европе. После рекультивации свалки объемы выбросов
в атмосферу сократились на 30%. Земля возвращена в полезное пользование городу.
Работы по рекультивации городской свалки в Челябинске шли в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология»
в течение трех лет. Подрядчик — ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ГК «Росатом»).
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