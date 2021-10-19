Полиция задержала подозреваемого в отравлении медведей в челябинском зоопарке

От отравления умерли два медведя Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске задержали 32-летнего мужчину по подозрению в отравлении двух медведей в зоопарке. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Расследование уголовного дела об отравлении бурых медведей Степана и Маши, приведшем к их гибели, по пункту «д», части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») продолжается. Подробностей о мотивах совершенного поступка на данный момент в полиции не называют.

По словам старшего помощника прокурора Челябинской области Натальи Мамаевой, экспертиза показала, что гибель медведей наступила в результате отравления. На территории учреждения обнаружили сумку с 7 килограммами вареного мяса и расфасованного фарша. Яд могли подбросить хищникам вместе с едой.

Напомним, питомцы челябинского зоопарка стали умирать в начале сентября. Тогда погибли детеныш пятнистого оленя и самка северного оленя, другие олени болели, но выжили. Факт отравления тогда доказать не получилось.

Вскоре странные симптомы обнаружились у бурой медведицы Бусинки. Благодаря усилиям зоологов и ветеринаров сейчас угрозы для жизни медведицы уже нет. Вылечили и гималайского медведя Харитона.

Не удалось спасти бурого медведя Степана и бурую медведицу Машу. 22 сентября у обоих начались судороги и рвота с пеной, животные перестали реагировать на внешние раздражители. Ветеринары диагностировали отравление.

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