Отравление медведей в челябинском зоопарке обернулось уголовным делом, установлен подозреваемый

От отравления умерли медведи Степан и Маша Фото: Кирилл САДЫКОВ

Отравление медведей в челябинском зоопарке, в результате которого двое косолапых погибли и одного удалось спасти, обернулось уголовным делом о жестоком обращении с животными (п. «д» ч.2 ст. 245 УК РФ).

— Согласно заключению эксперта, гибель животных наступила в результате отравления, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Прокуратура Центрального района Челябинска признала возбуждение уголовного дела законным.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, установлен подозреваемый, с ним проводятся необходимые мероприятия.

Питомцы челябинского зоопарка стали умирать в начале сентября. Тогда погибли детеныш пятнистого оленя и самка северного оленя, другие олени болели, но выжили. Факт отравления тогда доказать не получилось.

Вскоре странные симптомы обнаружились у бурой медведицы Бусинки. Благодаря усилиям зоологов и ветеринаров сейчас угрозы для жизни медведицы уже нет. Вылечили и гималайского медведя Харитона.

Не удалось спасти бурого медведя Степана и бурую медведицу Машу. 22 сентября у обоих начались судороги и рвота с пеной, животные перестали реагировать на внешние раздражители. Ветеринары диагностировали отравление.

В зоопарке заподозрили, что кто-то специально убивает животных. На территории учреждения обнаружили сумку с 7 килограммами вареного мяса и расфасованного фарша. Яд могли подбросить хищникам вместе с едой.

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