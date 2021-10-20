В Кургане шесть человек отравились суррогатным алкоголем, продавец задержан

В выпитом курганцами алкоголе содержался метиловый спирт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курганской области шесть человек отравились суррогатным алкоголем. В напитках, которые они употребили, содержался ядовитый метиловый спирт. Все пострадавшие были госпитализированы в сентябре. Несмотря на усилия медиков три человека из шести скончались в течение месяца.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить продавца, у которого погибшие покупали алкоголь. Это 56-летний житель Кургана.

— В ходе обыска в квартире и автомобиле злоумышленника было обнаружено и изъято около 60 литров суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для его дальнейшего сбыта, — рассказали в СУ Следственного комитета по Курганской области.

Фото из материалов дела. Предоставлено СУ СК по Курганской области

В региональном управлении МВД уточнили, что изъятые напитки по составу были аналогичны тем, которыми насмерть отравились курганцы.

В отношении продавца возбудили уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По решению суда мужчину поместили под стражу, ему уже предъявили обвинение.

Сейчас продолжается расследование, специалисты проводят судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы. Если вина продавца подтвердится, мужчине будет грозить лишение свободы сроком до 10 лет.

Курганская область этой осенью стала третьим по счету российским регионом, где произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Ранее контрафактными напитками с содержанием метанола отравились 64 жителя Оренбургской области, 35 из них погибли. В Екатеринбурге после употребления спиртного умерли 18 человек. В крови погибших также обнаружили следы метилового спирта. По подозрению в продаже ядовитого алкоголя задержали двоих предпринимателей. По предварительным данным, они владеют бизнесом в Челябинской области.

После смертельных случаев в соседних регионах министерство сельского хозяйства Челябинской области выступило с просьбой к гражданам приобретать только проверенную алкогольную продукцию. Чиновники разъяснили, как проверить подлинность акцизных марок либо QR-кода на бутылке.

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