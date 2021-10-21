В Челябинской области лечение от коронавируса проходят 48 новорожденных

Большинство малышей родились с низкой массой тела. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В больницах Челябинской области на сегодняшний день госпитализированы 48 новорожденных с коронавирусом. В основном — это малыши, которые родились раньше срока. Об этом на пресс-конференции в Минздраве, посвященной теме вакцинации беременных от COVID-19, сообщила начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям Министерства здравоохранения Челябинской области Эльвира Домрачева.

— Мониторируем ситуацию ежедневно, — отметила начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям Министерства здравоохранения Челябинской области Эльвира Домрачева. — На сегодняшний день в отделении патологии новорожденных ОКБ №2 находятся 48 детей с коронавирусом. Они получают все необходимое лечение. Для благоприятного протекания заболевания у мамы приходится проводить родоразрешение на более ранних сроках, и иногда эти появляются на свет с экстремально низкой массой тела. Это масса проблем, которые кроме коронавируса, имеются у ребенка.

Эльвира Домрачева отметила, что выхаживание таких детей — комплексная задача. Необходимо не только вылечить коронавирусную инфекцию, но и выходить новорожденного, вылечить сопутствующие проблемы: нарушения работы дыхательной функции и нервной системы у недоношенных.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Помощь оказывается в ОКБ №2, при получении двух отрицательных мазков на COVID-19 — в реанимациях детской ГКБ №8 и областной клинической больнице, перинатальном центре, — добавила Эльвира Домрачева. — Дети болеют. Если в первую волну не видели клинических проявлений коронавируса у детей, то на сегодняшний день они есть. Заболевание проходит достаточно тяжело. Есть двухсторонние ковидные пневмонии у новорожденных детей. Все это усугубляется тем фоном, который имеется в следствие того, что ребенок родился раньше срока.

При этом потерь новорожденных именно от COVID-19 в Челябинской области не зафиксировано. Но случаи младенческой смертности из-за того, что дети родились с экстремально низкой массой тела, есть.

В Челябинской области специализированную помощь беременным и роженицам с подозрением и подтвержденным коронавирусом с апреля прошлого года оказывают в роддоме ОКБ №2. С начала пандемии ее в учреждении получили более 4500 женщин.

— Болеют тяжело, — рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОКБ №2 Екатерина Воропаева. — Как беременность негативно влияет на коронавирус, так и COVID-19 негативно влияет на беременность. Поэтому необходимо избежать ситуации, когда беременные болеют этим инфекционным заболеванием. Для этого нужно убедить привиться от коронавируса всех родственников, и после 22 недели сделать прививку самой беременной.

Согласно всем нормативным документам и инструкциям к вакцинам, утвержденным Росздравнадзором, для этого, как рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Алексей Шерстобитов, на сегодняшний день подходит только «Спутник V».

Эксперт заверил, что бояться негативного влияния на репродуктивное здоровье всем планирующим беременность, а также женщинам в положении после 20-22 недели не стоит. С начала пандемии прошло достаточно исследований — вакцина не влияет на развитие плода, а, наоборот, является пользой.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Есть случаи, когда женщины ставили прививку, на этапе планирования или не зная, что беременны. С ними и с их детьми все в порядке, — рассказал Алексей Шерстобитов. — На 20-22 недели беременности проходит второй скрининг, так как все органы у плода уже развиты, и прививка нужна матери для защиты себя. В Европейский странах вакцинация от коронавируса для беременных обязательна.

По словам Екатерины Воропаевой, в роддоме ОКБ №2 в сентябре-октябре вылечились две беременные, которые заболели коронавирусом после вакцинации. Но заболевание у них протекало в легкой форме без признаков поражения легких. Необходимости в родоразрешении раньше срока для спасения их жизни не потребовалось.

— Они вылечились и пошли дальше вынашивать детей, — сказала Екатерина Воропаева.

Сколько беременных на сегодняшний день сделали прививку от коронавируса эксперты не назвали, подчеркнув, что «их недостаточно».

Читайте также

«Прихожу в реанимацию петь песенки сыну»: как в Челябинске спасли беременную женщину с коронавирусом. Светлана и ее малыш месяц боролись за жизнь.

45 дней в ковидном роддоме: матери троих детей пришлось заново учиться дышать и ходить. Ее легкие были поражены полностью, но она пообещала себе выжить ради дочек и сына.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru