Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Алексей Текслер объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Челябинской области. При этом за работниками сохраняется заработная плата.

С 30 октября пускать в ТРК будут только по QR-кодам. Исключение — несовершеннолетние. Правда пока не понятно, можно ли будет пройти в продуктовые супермаркеты, расположенные в крупных торговых центрах, и как будут работать пункты вакцинации.

Также с 30 октября пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии у гражданина действующего QR-кода. Кроме лиц до 18 лет.

Отдельное ограничение для парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и тому подобных — только по QR-кодом.

Уже с понедельника, 25 октября, будет закрыт общепит с 23:00 часов до 6:00. Ограничение не распространяется на доставку, обслуживание на вынос, обслуживание на автозаправках, в аэропортах и на вокзалах.

Работающих граждан 60+, не прошедших вакцинацию против COVID-19 или не перенесших COVID-19 в течение последних шести месяцев, отправить на дистант сроком на месяц. Неработающие пенсионеры обязаны соблюдать режим самоизоляции. Кроме обращения за экстренной медпомощью, проведением вакцинации от COVID-19 и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса мусора до ближайшего места накопления отходов.

Напомним, накануне президент Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября 2021. При этом, разрешил губернатором объявить в регионах нерабочие дни на неделю раньше — с 23 октября. В докладе вице-премьера Татьяны Голиковой Челябинская область трижды попала в антирейтинги. Вот как объяснила это первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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