Оплата нерабочей недели в Челябинской области с 30 октября по 7 ноября 2021: дадут ли зарплату в двойном размере

Ждать ли оплаты в двойном размере? Фото: Иван МАКЕЕВ

С этой субботы жители Челябинской области уходят на оплачиваемые нерабочие дни. Но заплатят ли за эту неделю в двойном размере? Что будет с отпуском, если он выпадает на период с 30 октября и 7 ноября? И когда придет зарплата? Все самые волнующие вопросы задали юристу, адвокату компании «Филатов и партнеры» Алексею Чернышеву.

— Правильно ли я понимаю, что в трудовом кодексе нет такого понятия, как оплачиваемые нерабочие дни?

— Верно, в трудовом кодексе такого нет. Это нововведение на основании указа президента, которое появилось еще в 2020 году в связи с пандемией. В трудовом кодексе есть выходные и праздничные дни.

— Как в таком случае нерабочие дни должны оплачиваться: в стандартном или двойном размере?

— Обычно, если работодатель привлекает сотрудника к работе в выходные и праздничные дни, то там предусмотрены повышенные тарифные ставки для оплаты труда. А в данные нерабочие дни такого не предусмотрено.

Даже если сотрудник привлекается — потому что есть у нас производственные циклы, которые нельзя остановить — повышенных ставок нет, только на усмотрение работодателя. Оплачивается в обычном размере. При этом тем лицам, которые не задействованы в работе, эти дни в любом случае должны быть оплачены по тем тарифным ставкам, которые есть у работодателя.

— В эти ставки входят и оклад, и коэффициент, и другие выплаты?

— По идее да, за эти дни должны посчитать по среднему. Если оклад — исходя из оклада, если сдельная или повременная, то средний показатель посмотреть, как было бы, если бы он работал в этот день.

— А может работодатель не платить вообще?

— Нет, раз указом президента это введено, то обязан платить. Но все зависит и от того, как трудоустроен человек. Если официально, то для любого работодателя неоплата может вызвать негативные последствия. Если работник пожалуется в трудовую инспекцию или в судебном порядке взыскать с работодателя, то на работодателя еще и штрафы могут наложить. А у тех, кто неофициально устроен, возможно всякое.

— Если у работника с 30 октября по 7 ноября отпуск, он продлевается или переносится?

— На отпуск это не влияет. Для тех, кто в отпуске будет, эти дни будут считаться как обычные рабочие, то есть ничего не сдвинется.

— А если на эти дни выпадет выплата зарплаты, ее должны начислить заранее, как перед праздниками и выходными, или она придет с задержкой?

— Она должна начисляться накануне этих дней — как перед праздничными и выходными. Единственное, если какие-то отделы у работодателя будут работать, могут оплатить в нерабочие дни.

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