За неделю телефонные мошенники обобрали жителей Челябинской области на 9 млн рублей

Жертвами мошенников становятся люди всех возрастов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телефонные мошенники орудуют в Челябинской области и по всей стране уже не первых год, однако южноуральцы снова и снова попадаются на их удочки. За минувшую неделю в полицию обратились 16 пострадавших.

— Среди них — молодые люди и граждане пожилого возраста, предприниматели, руководители организаций, работники государственных учреждений и безработные. Все они были введены в заблуждение неизвестными телефонными собеседниками, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Самую сумму злоумышленникам перевел житель Еткульского района — 3 млн рублей. Мужчина решил подзаработать на бирже. Увидев, что вложения растут, он снова и снова пополнял свое счет. Когда он решил «вывести» деньги, менеджеры компании отвечать перестали, а сам сайт исчез.

Другой житель этого же района отдал мошенникам более 400 тыс. рублей. Он переводил средства на различные счета, думая, что покупает криптовалюту. Эта история также закончилась тем, что представители фирмы прекратили выходить на связь.

Почти 1 млн рублей отдал мошенникам 26-летний магнитогорец. Ему поступил звонок от «работника банка», который рассказал, что кто-то пытается взять кредит на его имя. Чтобы отменить операцию, молодому человеку предложили перевести деньги на безопасный счет.

Магнитогорец даже поехал в отделение банка, но почему-то не догадался обратиться к настоящим сотрудникам, и перевел около 1 млн на указанные мошенниками счета. Для этого он совершил 12 платежей. С такой же суммой денег по аналогичной схеме расстался и житель Челябинска.

31-летнюю жительницу Магнитогорска мошенники под видом сотрудников службы безопасности банка уговорили установить вредоносную программу на смартфон, через которую они получили удаленный доступ к ее данным, в том числе к банковским приложениям. В итоге с ее счета исчезли почти 100 тыс. рублей.

А вот житель Златоуста все-таки засомневался и спас 1 млн рублей, правда эти деньги он успел взять в кредит. Злоумышленники сообщили, что кто-то пытает получить доступ к его банковскому счету. Псевдоспециалист убедил жертву оформить кредит на сумму 1 млн 300 тыс. рублей и перевести на «безопасный счет».

— Все это время мошенники держали жертву на связи, не позволяя отвлечься, — отмечают в пресс-службе полицейского главка.

Потерпевший сделал первый платеж 300 тыс. рублей, но, когда злоумышленники стали настаивать на переводе всей суммы, мужчина засомневался и обратился в полицию.

— С такими историями или аналогичными им приходят южноуральцы в отделы полиции. Объединяет потерпевших еще и то, что они слышали о мошенниках, способных дистанционно похитить деньги, но не отнеслись к этой информации с должным вниманием, рассчитывая, что их это не коснется, — с сожалением констатируют правоохранители.

Полицейские напоминают: не важно, кем представился телефонный собеседник, будь то сотрудник службы безопасности банка, работник социального фонда, менеджер брокерской компании или представитель правоохранительных органов. Если речь заходит о переводе денег или оформлении кредита, знайте, вы имеете дело с мошенником. В этом случае лучше положить трубку и обратиться в банк или полицию.

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