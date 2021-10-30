«Таблетки ее не усыпляют»: скандальная пара из Челябинска продолжает выкладывать в TikTok бабушку с деменцией

Ролики с больной бабушкой набирают миллионы просмотров Фото: кадр с видео

Молодая парочка из Челябинска собирает лайки и репосты, снимая для TikTok больную деменцией 88-летнюю бабушку. «Бабуся в трендах», значится в описании канала молодого человека, «Живем и ухаживаем за бабкой с деменцией» пишет девушка на своей странице.

Эта история первый раз прогремела еще в июле. По соцсетям разлетелась запись, как девушка эмоционально, а порой с гневом и сарказмом жалуется, насколько тяжело жить рядом со страдающей деменцией бабушкой. То старушка испортит микроволновку, то сломает ручку двери, то оторвет кусок обоев, то что-то кричит. Из роликов известно, что бабушка работала учительницей географии.

Тогда министерство социальных отношений предложило родственникам помощь соцработников на дому или разместить больную женщину в учреждении социального обслуживания, где она круглосуточно будет находиться под присмотром специалистов.

— Поступок родственников пожилой бабушки бесчеловечный, достоин общественного порицания и, возможно, на грани закона. Мы обратились в сети TiKTok к родственникам с просьбой выйти на контакт, чтобы обеспечить полноценный уход за больной деменцией бабушкой, — комментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

По данным КП-Челябинск, обращаться за помощью пара не поспешила. Мы направили в ведомство запрос, связывалась ли семья с социальными службами. Ответ обещали предоставить позднее.

Зато парочка продолжает снабжать подписчиков новыми видео, рассказывая порой не самые приятные подробности.

— Когда я просыпаюсь каждое утро, я боюсь выйти из собственной комнаты, чтобы посмотреть: что за там произошло за время, пока я спала. Конечно же, я иду в туалет первым делом. А тут бабушка решила сходить в туалет и по большому, и по маленькому, но так, чтобы это было заметно всем, — рассказала девушка неделю назад.

В середине октября молодой человек опубликовал видео с ночными похождениями бабушки:

— Таблетки ее не усыпляют. Всю ночь вскакивает и бегает, а ты за ней, чтоб уложить.

20 октября девушка выложила ролик о том, что у бабушки заподозрили ковид. «Повезли бабку в больницу. Скорая не повезла!», — пишет она. Оказалось, что у бабушки 5% поражения легких. Ей выписали лекарства и отправили домой.

— Мы были в «красной зоне», там очень стремно находиться, так мы все здоровые и не хотелось все это подхватить, — говорит девушка.

Видео снято на фоне дивана, где бабушка сидит с открытым ртом. Девушка также говорит, что у бабушки затруднено дыхание и она дышит через рот.

В ГУ МВД по Челябинской области обещали разобраться в ситуации.

— Сотрудниками полиции будет проведена проверка по размещенной информации в сети Интернет с установлением всех обстоятельств и участников с принятием процессуального решения, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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