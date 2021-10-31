Тиктокерами из Челябинска, снимающими издевательские видео с больной бабушкой, заинтересовался Бастрыкин, полиция и минсоц

Видео с больной бабушкой молодые люди выкладывают на протяжении нескольких месяцев Фото: Кадр видео

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по факту выкладывания в сеть роликов с бабушкой, страдающей деменцией. Видео выставляют молодые люди из Челябинска, которые ухаживают за больной родственницей. При этом обращаются с ней довольно резко и уничижительно, за что получают лайки и пожертвования.

Александр Бастрыкин поручил региональному СК немедленно провести проверку и выяснять, есть ли в действиях тиктокеров признаки уголовного преступления по статье 117 УК РФ (Истязание).

В ГУ МВД Челябинской области тоже начали проверку. Прокомментировали ситуацию и в Министерстве социальных отношений Челябинской области, ведь о паре «Комсомольская правда-Челябинск» писала летом. Тогда видео со старушкой, которая не узнает близких, порой не может самостоятельно есть, вызвало неоднозначную реакцию. Одни поддержали внучку, которая рассказывала о том, как трудно жить с близкими, страдающими деменцией. Другие осудили челябинку за грубое обращение с больной и попытках собрать лайки и деньги.

В Министерстве соцотношений заявили, что сразу же были готовы предложить помощь по уходу за старушкой, но найти семью не удалось. Соцработники публично обратились к авторам роликов, но те предпочли проигнорировать запись.

Видео собирают много лайков Фото: Кадр видео

— Мы были готовы предоставить социального работника на дому либо разместить пожилую женщину в стационарном учреждении социального обслуживания. Однако ни молодая супружеская пара, ни другие взрослые члены этой семьи на связь с представителями министерства не вышли. По возможным адресам проживания внучки и ее супруга выходили социальные работники, но семья не была обнаружена, — заявили в минсоцсе.

В ведомстве также отметили, что осуждают поступок молодых людей, выкладывающих видео в интернет.

— Снимать ролики для Интернета, пользуясь беспомощностью близкого человека, и тем более пытаться на этом заработать — это низкий, аморальный поступок, поэтому настойчиво просим родственников обратиться в министерство социальных отношений по телефону (351) 261-05-09.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Таблетки ее не усыпляют»: скандальная пара из Челябинска продолжает выкладывать в TikTok бабушку с деменцией (подробнее).

Челябинка сделала героиней роликов в TikTok больную бабушку (видео).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru