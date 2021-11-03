У бизнеса в Челябинской области есть шанс остаться на плаву после нерабочей недели: рассказываем какой

Нерабочая неделя может прилично сказаться на бизнесе региона. Фото: Кирилл САДЫКОВ

После введения в торговые комплексы посетителей только с QR-кодами у арендаторов упала выручка. Казалось бы, ларечники не должны пострадать, ведь у покупателя, стоящего на улице, сертификат спрашивать не будут. Но и здесь продавцы начали жаловаться на снижение спроса. Что уж говорить о полупустых тренажерных залах и отмененных концертах. В минэкономразвития Челябинской области рассказали, как будут поддерживать бизнес после потерь от введения нерабочей недели.

— Мы не прекращаем мониторинг отраслей экономики, чтобы понять, как ограничительные мероприятия повлияют на состояние бизнеса, и какие меры поддержки регионального уровня могут потребоваться. Для этого нужно понять, насколько будет снижен оборот предприятий и насколько велики будут потери. За базу возьмем те меры поддержки, которые работали в 2020 году, — рассказал вице-губернатор Егор Ковальчук.

ПОМОЩЬ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Но в большей степени региональные власти рассчитывают на федеральную помощь.

— Сейчас мы исходим из того, что дополнительных ограничений не последует, и в большей степени ориентируемся на федеральные меры поддержки — что они закроют большую часть последствий, — сказал Егор Ковальчук.

Перечислим, на что может рассчитывать бизнес Челябинской области. Во-первых, это федеральная программа льготного кредитования ФОТ 3.0, по которой предприятия малого и среднего предпринимательства, социально ориентированные компании, НКО, созданные не ранее 1 июля 2020 года, могут получить льготные кредиты по ставке 3% годовых при условии сохранения численности сотрудников не менее 90%.

Еще одна мера поддержки — грант малым и средним предприятиям в размере одного минимального размера оплаты труда (сейчас 12 792 руб.) на одного сотрудника. Получить грант можно с 1 ноября 2021 года. Такая же мера работала в предыдущий период. Выплаты предполагаются компаниям наиболее пострадавших отраслей экономики — это спорт, гостиничный бизнес, общепит, сфера допобразования, бытовых услуг, культура, организация досуга, развлечения и некоторые другие. Как добавил Егор Ковальчук, перечень отраслей не менялся с прошлого года.

Отдельно есть программы льготного заемного финансирования федерального и регионального Фонда развития промышленности. Так, по федеральной программе компании, которые выпускают оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемиологических заболеваний, лекарства и средства индивидуальной защиты, могут получить льготное финансирование. Причем такие заявки рассматривают в ускоренном режиме и софинансирование со стороны компании не требуется. В апреле прошлого года работала такая же региональная программа — сейчас власти рассматривают вопрос ее возобновления. По ней заем от 5 до 50 млн рублей можно получить под 1%.

Власти обещают помочь предприятиям Фото: Кирилл САДЫКОВ

КАК БИЗНЕСУ ПОМОЖЕТ РЕГИОН

Как рассказал Егор Ковальчук, в прошлом году в регионе действовали меры поддержки бизнеса, которые власти возьмут за основу в этом году.

Так, в 2020 году была снижена стоимость патента до 1 рубля для ИП, снижены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения по категории «Доходы» до 1% и категории «Доходы минус расходы» до 5%. По транспортному налогу обнулили ставки для субъектов МСП при перевозке граждан, грузоперевозках и перевозке коммунальных отходов. Снизили в два раза ставку по налогу на имущество для организаций пострадавших отраслей, уменьшили этот налог для всех арендодателей в обмен на предоставление отсрочки и снижения размера арендных платежей, а также освободили от налогообложения социально ориентированные НКО. Все муниципалитеты снизили единые ставки на вмененный доход с 15 до 7,5% для пострадавших отраслей. Также была проведена работа по снижению налога на имущество физических лиц в обмен на предоставление ими отсрочки или снижения арендных платежей.

— Часть этих мер прекратила срок действия, но мы активно смотрим, какие меры могут быть сейчас применены. Есть поручение президента, и в ходе дальнейших консультаций с представителями бизнеса и деловых объединений либо возродим те меры поддержки, которые существуют, либо донастроим их с учетом современных реалий, — сказал Егор Ковальчук.

Как сообщил Егор Ковальчук, с предложениями правительство региона выступит в ближайшее время. В прошлом году они вводились в четыре этапа, что зависело от продления локдауна. Меры поддержки бизнеса носят заявительный характер. То есть, чтобы их получить, нужно показать убыток и обосновать потери.

Кроме того, определенные шаги уже были предприняты. Так, в апреле 2021 года в Челябинской области уменьшили ставки по упрощенной системе налогообложения, расширили перечень видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения: турбизнес, сфера общественного питания и организация досуга. Поддержали сферу IT — для них еще в прошлом году ввели пониженную ставку налогообложения. И расширили категорию потенциальных получателей земельных участков без торгов после рассмотрения на инвестсовете при губернаторе региона . Речь идет об индустрии туризма.

— Ни одна мера поддержки не может быть вечной и нивелировать все негативные последствия от внедрения ограничений. Их могут продлить, если спада заболеваемости не будет. Это произойдет, если не будет достигнута цель введения нерабочей недели — сокращение контактов, если это время мы проведем на шопинге, вместо вакцинации. Кстати, если срок для вакцинации выходит за 7 ноября, то есть рекомендация (а в ближайшее время будет решение на федеральном уровне) о предоставлении двух оплачиваемых выходных. Здесь важна и проактивная позиция руководителей предприятий — чтобы у них не было цели обойти ограничения и найти лазейки. Используйте это время для внутренних процедур, инвентаризации, уборки, — сказал Егор Ковальчук.

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