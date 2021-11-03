В Челябинской области продлили нерабочие дни вслед за другими регионами

Заболеваемость в регионе перевалила за 500 человек в сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области вслед за Новгородской и Томской областями продлили нерабочие дни еще на неделю — до 12 ноября. Число заболевших растет, а уровень вакцинации ниже показателей по стране. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Расширен перечень мест, где нужны QR-коды. С 8 ноября они понадобятся в магазинах с площадью торгового зала более 400 кв. м. Под ограничения, скорее всего, попадут крупные гипермаркеты.

С 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года вход в рестораны, кафе, столовые, бары и все остальные заведения общепита — тоже по QR-кодам. Ограничение коснется прежде всего новогодних мероприятий. Однако у южноуральцев еще есть почти месяц, чтобы привиться.

— Нас очень беспокоят, например, новогодние предстоящие праздники. Они не за горами, на самом деле. Все корпоративы, которые нам дают всплеск заболеваемости, как правило, приходятся на новогодние праздники, — комментировала ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт в эфире радио «Комсомольская правда».

Исключение: на объекты питания, которые оказывают услуги для работников организаций (то есть различные заводские столовые), а также пассажирам и провожающим на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов и станций. Дети и подростки до 18 лет смогут ходить по общепитам без ограничений.

Теперь посещение спортивных, досуговых и развлекательных мероприятий, которые проходят в закрытых помещениях, — только по QR-коду. Вне зависимости от количества присутствующих.

Сохраняется аналогичное требование для посещения салонов красоты, СПА, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов и дроугих подобных объектов.

Школьникам студентам и тем, кто получает допобразование, придется грызть гранит науки дистнационно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru