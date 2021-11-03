Продление нерабочих дней в Челябинской области в 2021 году: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции

Нерабочие дни в Челябинской области продлятся дольше недели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продляют нерабочие дни до 12 ноября. Об этом сегодня заявили на оперштабе в правительстве. До этого оплачиваемые нерабочие дни должны были длиться с 30 октября по 7 ноября.

Продления нерабочих дней жители Челябинской области ожидали после заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Там глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила: чтобы ситуация с заболевающими выровнялась, одной недели локдауна может быть недостаточно.

По коронавирусной статистике, количество зараженных в Челябинской области растет. За прошедшие сутки ковид подтвердили у 531 южноуральца. Скончалось 29 человек.

Во время нерабочих дней жителям Челябинской области можно посещать торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры, салоны красоты и бассейны только при наличии QR-кода. Получить его можно после прививки или заболевания ковидом.

КСТАТИ

Полную самоизоляцию уже продлили в Новгородской области. Там людям нельзя будет выходить на работу до 15 ноября, плюс, ужесточат требования к работающим организациям. Аналогичное заявление могут сделать в Республике Коми, Ульяновской и Амурской областях.

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