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Общество3 ноября 2021 13:31

Из-за продления нерабочей недели школы Челябинской области переходят на дистант

Вынужденная мера вводится до 14 ноября
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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Школьники начнут вторую четверть дома

Школьники начнут вторую четверть дома

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В связи с продлением нерабочих дней в Челябинской области с 8 ноября по 14 ноября школы, профессиональные образовательные организации и различные организации допобразования переходят на дистанционный режим реализации образовательных программ.

— Высшим учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционный режим работы, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, причиной продления мер стал рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в регионе выявили 539 новых случаев коронавируса, а днем ранее — 531.

Ранее о переводе школьников на дистант заявили в соседней Курганской области.

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