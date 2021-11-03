Рестораторы Челябинска о введении QR-кодов с 1 декабря: «Кто-то в ноль, кто-то уже в минусах»

Оперативный штаб Челябинской области снова ввел ряд ограничений, в том числе, для ресторанного бизнеса. Фото "Комсомольская правда".

Решением оперативного штаба Челябинской области в регионе снова вводится ряд ограничений. Они касаются, в том числе, и работы общепита. С 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года вход в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания будет осуществляться при наличии QR-кода (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет). Мера не распространяется на столовые для работников предприятий, а также пассажирам и провожающим на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов или станций.

«Комсомолка» узнала мнения самих рестораторов о новых антиковидных мерах и то, как это может сказаться и уже сказалось на их бизнесе

УСПЕЮТ ПРИВИТЬСЯ?

Председатель союза пивоваров Челябинской области, директор и владелец компании «Лаборатория пива» Илья Ройтенберг считает, что поток клиентов из-за ковидных ограничений, связанных с работой ресторанов и баров однозначно уменьшится.

— Мы как раз сейчас обсуждаем с коллегами, со своими работниками сложившуюся ситуацию. Выручка упадет — это к бабке не ходи. В прошлом году мы просто закрывались, а в этом будем работать в новых условиях. Не могу пока точно сказать, как будет складываться ситуация. Пойдут ли люди в бары и рестораны? Может, кого-то остановит боязнь за свое здоровье. У кого-то какие-то другие причины… Наши пивовары будут меньше варить пиво. Значит, будут меньше закупать сырья для пивоварения. Пострадают и другие предприниматели, скажем, поставщики сырья. Это целая цепочка. Нужно будет посмотреть, как будет развиваться ситуация, — комментирует Илья Ройтенберг.

Сергей Ефимов, директор и совладелец баров «ФортеПьяно» и «Патрик» отметил, что количество посетителей, а значит и объемы продаж в их заведениях, да и у коллег, уже снизились.

— Поток посетителей существенно сократился. Люди слушают новости, где им говорят, что попасть в ТРК можно только по QR-коду. Однако, до конца не разобрались в ситуации, думая, что все вокруг закрыто. Но бары и рестораны в Челябинске сейчас можно посещать и без QR-код. Пока единственное ограничение — заведения не имеют право работать с 23.00 до 6.00. Но, повторю, факт остается фактом — идет снижение посетителей… Информацию по QR-кодам с 1 декабря по 9 января я увидел в новостной ленте. Никаких разъяснений и самих постановлений в моем распоряжении пока нет. Что касается новогодних корпоративов, то, этот вопрос рестораторы будут решать. Наверняка, за время до праздников кто-то уже успеет привиться и получить этот код, — словом, будем исходить из ситуации, — полагает Сергей Ефимов.

НЕ НУЖНО ПРИНОСИТЬ БИЗНЕС В ЖЕРТВУ

— Активность посетителей заметно упала. Люди не идут в «точки общепита» так, как раньше. Скажем, в моей кофейне число посетителей сократилось за последнее время в два-три раза. Не хотелось, чтобы эти ограничения «добили» ресторанную отрасль. Считаю, что принятые меры до конца не продуманы и вредны для «общепитовского» бизнеса. Прошлогодние закрытия многих «утопили». Сейчас перспективы тоже далеко не радужные. Кто-то работает в «ноль», кто-то уже в «минусах». Поддержка государства вряд ли существенно поможет. Пока каждый сам за себя и сам по себе. Какие будут последствия? Не хочется, чтобы бизнес приносили в жертву. Но будем верить в лучшее, — считает ресторанный критик, сторонник движения Slow Food — за более здоровое питание, за сохранение традиции национальной и региональной кухни, владелец популярной кофейни Артур Андреев.

Посидеть в теплой компании можно будет, если у тебя есть регистрация на Госуслугах и QR-код. Фото "Комсомольская правда".

РАСТЕТ ГРАДУС НАПРЯЖЕНИЯ

Наши собеседники отмечают, что ситуация в общепите сложная, и далека от позитива. Так, совладелец ресторана «Уголь» Денис Иванов заметил, что падение спроса он заметил еще месяц-полтора назад, но списывал это на статистическую погрешность.

— Вторую неделю мы каждый день работаем в минус, все это время покрывая расходы из собственного кармана. Ситуация сложная. Мы видим снижение экономических показателей из-за заболеваемости, роста заболеваемости, введения QR-кодов с одной стороны, и прессинг надзорно-контролирующих органов с другой стороны. Да, могу сказать спасибо губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, что хоть как-то оттянул срок введения кодов в общепите. Но если вы вводите запрет и что-то где-то отнимаете, то нужно давать в другом месте. У нас же запреты введены, а механизмы, позволяющие работать бизнесу в этой сфере — нет. Чтобы привиться — нужно отстоять в очереди, а потом неделями ждать QR-кода. Мы несем реальные убытки. У людей сдают нервы, градус напряжения даже среди клиентов — зашкаливает. К чему это все приведет — не знаю. Да, нам компенсируют затраты на зарплату сотрудников — но это 12 тыс. рублей. Разве на них можно прожить? — комментирует Денис Иванов.

Генеральный директор холдинга «Мегаполис» Александр Одольский замечает, что средний бизнес уже второй год «выкашивают».

— Посмотрите, вокруг одни маркетплейсы, принадлежащие крупным компаниям. Если они и потребители, а нас — прослойки, которая может заработать и дать работу другим, просто стирают. Да, коронавирус — страшная болезнь. Я сам перенес ее дважды, но все можно было сделать по-другому, — высказывает свою точку зрения Александр Одольский.

Кстати, в ТРК «Мегаполис» уже скоро также развернут крупный пункт вакцинации. Его перенесут из ДС «Юность». В «Мегаполисе» пункт вакцинации будет работать до конца декабря.

Ограничения, связанные с введением QR-кодов для общепита, которые будут введены с 1 декабря, возможно, заставят не вакцинированных любителей посидеть в ресторанчике, привиться одной из предложенных в России вакцин. И тогда заветный QR-код-проходка позволит попасть в любое «барно-ресторанное» заведение.

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