Пункт вакцинации перенесут из «Юности» в «Мегаполис», там он будет работать до конца декабря

Ежедневно в "Юности" прививаются сотни горожан Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мегапункт вакцинации в ДС «Юность» после 21 ноября перенесут в РК «Мегаполис». До конца декабря все желающие привиться от коронавируса смогут это сделать в соседнем здании. Как рассказал КП-Челябинск генеральный директор холдинга «Мегаполис» Александр Одольский, этот вопрос обсуждался на совещании и комплекс готов предоставить свои площади.

— В ДС «Юность» с 26 ноября по 3 декабря будет проходить чемпионат мира по боксу среди женщин, поэтому необходимо перенести пункт вакцинации. К нам обратились с запросом, сможем ли мы его принять, — рассказал КП-Челябинск Александр Одольский.

По его словам, пункт вакцинации расположат на втором этаже «Мегаполиса» (вход по лестнице) на месте детской зоны, которая сейчас закрыта.

— Оперативно уберем все оборудование. Будут установлены кабинки, зона приема и отдыха после вакцинации, — уточнил Александр Одольский.

Он также добавил, что пункт в РК «Мегаполис» будет работать до конца декабря.

РК «Мегаполис» продолжит работу в соответствии с установленными правилами. Сейчас, по словам гендиректора холдинга, работает и кинотеатр, и общепит, и боулинг.

— Все зоны у нас с отдельным входом, поэтому QR-код не требуется. Рестораны работают до 23 часов, — объяснил Александр Одольский. — Посещаемость упала на 50-60%. В кинозалах — по 7-10 человек. Это закономерно, поскольку жители города восприняли нерабочую неделю, как время необходимое для вакцинации и разрыва цепочки передачи вируса. Тем не менее для киноиндустрии и общепита ситуация тяжелая.

До 21 ноября пункт вакцинации в «Юности» работает с 10:00 до 20:00. Время работы увеличили по указанию губернатора Челябинской области из-за большого потока желающих привиться.

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