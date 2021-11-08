Когда в Челябинске ляжет снег: прогнозы синоптиков гидрометцентра

Первый снег в Челябинске уже был, но через пару дней растаял Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в Челябинске очень теплая осень. Бабье лето приходило в город дважды — в сентябре и октябре. Да и дождливых дней за последние полгода можно пересчитать по пальцам. Первая неделя ноября тоже была теплой — дневные температуры не опускались ниже нуля, хотя это предзимний месяц, в который всегда выпадает снег. Будет ли так в 2021 году? Узнали у главного синоптика гидрометцентра.

— Пока у нас температурные качели: ночью отрицательные, днем в ближайшие два дня — положительные. Возможен небольшой снег, но он растает. Вторая половина недели будет более прохладная, и тогда, возможно, снег таять не будет, но не факт, что на следующей неделе снова не потеплеет, — рассказала главный синоптик челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева, опираясь на прогнозы на следующие 6 дней.

Погода в ближайшие 10 дней в Челябинске не устаканится Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если верить предположениям других сервисов на 10 дней, то температура в Челябинске продолжит подниматься и опускаться. Это значит, что в ближайшие полторы недели прихода зимы можно не ждать. При этом есть и средняя дата, когда в Челябинске ложится снег. Это 13 ноября.

КСТАТИ

Первый снег в этом году в Челябинске уже был. Он начался вечером 19 октября и продолжался всю ночь, из-за чего на следующей день город скрылся за белоснежной шапкой. Тогда дети лепили снеговиков, а жители оставили непереобутые машины и пересели на общественный транспорт.

А ВЫ ЗНАЛИ?

17 лет назад в Челябинской области намело 37 см снега Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

17 лет назад первый снег в Челябинске падал три дня подряд — с 12 по 14 октября, и высота покрова достигала 37 см! А шестью годами ранее за два дня накопилось 39 см снега. Тогда даже пришлось закрыть трассы Уфа-Челябинск и Челябинск-Екатеринбург.

— Обычно октябрьский снег сходит быстро, но 45 лет назад устойчивый снежный покров образовался в Челябинске уже 10 октября. А вот в 2008 году это произошло только 13 декабря, — пишут на сайте челябинского гидрометцентра.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Удивительно, какой мощью обладает застывший снег. Обычно наледь появляется, когда температура на улице колеблется между 0 и -3°С. Из-за гололеда происходят автомобильные аварии, а еще намерзшая вода может стать причиной обрыва проводов.

Из-за наледи жители могут остаться без света Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Так было в 1971 году, когда в течение месяца на линиях передач висел застывший снег диаметром в 1,5 сантиметра. В некоторых местах его вес достигал 2 кг! Из-за этого в Магнитогорске и Троицке обрушились 800 железобетонных опор! Не трудно догадаться, что из-за этого было много обрывов проводов, и до устранения аварии люди сидели без света.

А ЧТО У ДРУГИХ?

В Москве до сих пор сохраняется теплая погода: на улицах сухо и +7 градусов. На регионы же надвигается мокрый снег. Он пройдет в Свердловской, Волгоградской и Псковской областях, в Краснодарском крае. Снег лежит в Новосибирске и Магадане.

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