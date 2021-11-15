«У меня слезки покатились»: спасенного в Челябинске льва Симбу выпустили в вольер

Симбу и Еву отправили из Челябинска в Танзанию 26 октября Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Спасенный в Челябинске лев Симба осваивается в своем новом вольере в Танзании. Первое время его не выпускали из домика. Недавно льву разрешили выйти на свежий воздух. На радио «Комсомольская правда» мы пообщались с ветеринаром Кареном Даллакяном, который по-прежнему находится в Африке.

— Симба уже гуляет полным ходом. Я стоял и у меня слезки покатились. Я помню этого несчастного львенка, который жил семь месяцев у живодеров, потом жил в нашем приюте, пережил такие операции, и сегодня все это уже позади. Надо было видеть его стойку: как он стоит и как он смотрит на свою территорию, а вокруг африканская природа, — поделился Карен Даллакян.

Из вольера Симбы открывается шикарный вид на гору Килиманджаро.

— Особенно с утра, когда гора не закрыта тучками, на вершине лежит снег. Все в зелени, все в цветах. У Симбы проснулась генетическая память, что он — царь зверей. На восходе и заходе солнца он «поет», — рассказал ветеринар.

Несмотря на то, что с ним сделали люди, Симба остался добрым. Фото: РМК

ЕВА НЕ ЛЮБИТ ЖЕНЩИН

А вот леопард Ева оказалась капризной. Напомним, она попала к ветеринару совсем крохой и ее намеренно не социализировали, чтобы она не привыкала к людям.

— Ева — такая мадам с характером! Не любит она женский персонал. Я планирую остаться здесь до декабря-месяца. Остаются открытыми несколько вопросов по Еве. Я должен быть уверен, что сотрудники центра справятся с ней. Я учу, какой подход к ней должен быть, в каком состоянии и даже положении ушей к ней можно зайти, — отмечает Карен Даллакян.

Карен Даллакян стал папой для Симбы и Евы. Фото: РМК

ЗВЕРИ ВЫЙДУТ В ОНЛАЙН

В вольерах Симбы и Евы планируют установить видеокамеры на солнечных батареях, оснащенные сим-картами. Тогда увидеть животных можно будет из любой точки мира. С февраля следующего года в Танзании начнет работать крупный провайдер, пока же скорость интернета там небольшая. Как отмечает Карен Даллакян, даже местные власти хотели бы наблюдать за животными.

— Они очень рады, что смогли обеспечить новым домом спасенных от рук живодеров льва и леопарда. В парламенте даже посвятили 15 минут нашему проекту.

БУДУТ РАЗВОДИТЬ КРОЛИКОВ

Животные хорошо адаптировались к местному питанию, благодаря тому, что последний месяц перед вылетом их старались кормить мясом тех животных, которые будут в Танзании. Например, козьим мясом, а вот баранину нельзя — она слишком жирная.

— Ева есть мясо птицы, Симба — говядину. У них коровы такие интересные, с горбиком. Здесь вся скотина обработана от паразитов, поэтому нельзя кормить мясом с шерстью. В Челябинске мы добавляли в рацион диким кошкам шерсть, чтоб кишечник хорошо работал. Я предложил выращивать кроликов для Симбы и Евы, чтоб не покупать на рынке — так дешевле и безопасней. Кроме того, у них территория со зверьками, с грызунами, птичек много. Ева ночная хищница и хорошо охотится.

Ветеринар вспомнил забавный случай на рынке:

— Там торгуют масаи, нас предупредили, что они не любят фотографироваться, даже могут побить палкой. Был такой момент: козленка грузят в багажник и сами просят сфотографироваться. Очень добрые люди, улыбка у всех на лице. Они знают, что из России привезли кошек (льва и леопарда. — Прим. ред.).

Масаи — коренной народ, живущий на севере Танзании. Фото: РМК

Масаи носят яркую одежду. Фото: РМК

Карен Даллакян очень удивлен, как здесь заботятся о природе. Не так давно десятки километров охотничьих угодий превратили в нацпарк. В реабилитационном центре спасают много слонов. Чтобы выпустить их в дикую природу уходит восемь лет!

— На территории Танзании самая большая миграция африканских животных . Если попадает слоненок в яму, его долго не ждут и оставляют. Сотрудники местного природнадзора все время в полях — на месте никого нет. Иностранные фонды очень помогают.

О том, как зверей отправляли из Челябинска в Африку читайте в нашем репортаже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru