Как ветврач из Челябинска стал матерью трехдневному леопарду

Челябинский ветврач Карен Даллакян к двухнедельной самке леопарда Еве, встает по ночам через каждые два-три часа. Режим – это святое, это залог равномерного хода биологических часов растущего организма.

- Как будильник прокукует, я массирую Еве животик. Потом из соски она пьет козье молоко. И на боковую, в свою коробочку, - рассказал Карен корреспонденту КП-Челябинск.

Питомица растет в большой любви — у нее в няньках вся команда приюта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас леопардик покрылся пухом, открыл молочно-голубые глаза. А две недели назад в возрасте трех дней, когда Еву привезли к доктору, смотреть на нее было страшно. Голодная, страдающая от обезвоживания и вздутия кишечника. Выживет ли?

ЧУТЬ НЕ РАСТЕРЗАЛА РОДНАЯ МАТЬ

Рожденная в передвижном зверинце в Оренбурге кроха вызвала не любовь, но ярость матери. Хотя раньше та всегда была примерной родительницей, ежегодно девять лет подряд приносила потомство, выкармливала котят. А тут кидалась на новорожденную, рычала.

Ева питается козьим молоком.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люди оставили попытки сдружить мать и дитя. Но кормить малышку чем? Вот и рванули за сотни километров в Челябинск, в приют для диких животных «Спаси меня!», которым ведает известный уже на всю страну Карен Даллакян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/718417" frameborder="0"></iframe> Детеныша леопарда спасают в Челябинске.

СТРОГИЙ РЕЖИМ

- Первые сутки кормили ее из пипетки. 15 граммов каждые два часа. Выручила наша коза Голубка, она много молока дает. Через два дня Ева начала присасываться к пальцу: ага, сосательный рефлекс появился. Значит, пора переводить на соску. Начали с 20 граммов, каждые два часа. Теперь Ева высасывает 40 граммов, через три часа, - говорит ветврач. – И не пищит, а только тихо покряхтывает.

Ева родилась в передвижном зверинце, мать от нее отказалась.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Несколько дней Карен повсюду возил малыша с собой, в коробочке. Ева успокаивалась, когда он ее гладил. По ночам спала в обнимку с маленькой грелкой.

- Сейчас мы держим голову, пытаемся ползти… Смотрите, я говорю как мамка, - смеется Карен. – Но питомица растет в большой любви - у нее в няньках вся команда нашего приюта. И радостно видеть, что все бессонные ночи проходят не зря - Ева растет.

Когда Ева вырастет, ее собираются отправить в крымский сафари-парк «Тайган».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня малышка начала исследовать помещение приюта: выбирается из коробочки. Нашли коробку побольше, с высокими бортиками…

ПРИДЕТСЯ ЕВУ ВЫКУПАТЬ?

В заботливых руках Карена она проживет, пока не станет самостоятельной.

- А дальше что? Передвижные зоопарки по закону о защите животных скоро попадут под запрет. И куда Еву денут? Дрессировщикам в цирк продадут? На шкуру пустят? В чучело превратят? Надо ее выкупать и устраивать в надежные руки. Например, отправить в Крым, в сафари-парк «Тайган» Олега Зубкова. Там уже прекрасно живет наша львица Лола, трех котят родила в этом году.

На Карена свалилась новая забота: пострадавший в передвижном зверинце трехмесячный тигренок Гектор.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Примерная стоимость животного – 200-300 тысяч рублей. У приюта, живущего на благотворительность, таких денег нет. Но выкупили же когда-то отзывчивые челябинцы у хозяев передвижного зверинца тигренка Жорика, чуть не погибшего от сепсиса. И заморыш Жорик стал огромным тигром. Живет в тайге, в Хабаровском крае.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тигренка покалечил вор

Сейчас свалилась на Карена новая заботушка: пострадавший в передвижном зверинце трехмесячный тигренок Гектор.

Если тигренок останется инвалидом, то будет жить в зооприюте «Спаси меня!».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Один странный человек в городе Бузулук, где стоял зверинец, ночью пытался выкрасть полосатого котенка из вольера, где он жил с матерью! Разъяренная тигрица чуть не оторвала вору руку. Он теперь в реанимации. Заведено уголовное дело по статье «Кража».

Беднягу покалечил вор, когда пытался выкрасть его из клетки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А тигренка похититель покалечил, пытаясь просунуть сквозь толстые прутья клетки. Поврежден позвоночник и задние лапы. Если тигренок останется инвалидом, быть ему питомцем зооприюта «Спаси меня!». Значит, потребуется вольер и теплый домик. Значит, нужны будут деньги, и немалые. Опять обратится Карен ко всем неравнодушным. А иначе как? Кто позаботится об искалеченных, но живых и отзывчивых на ласку душах?