Полетели как вип-пассажиры: спасенных в Челябинске льва Симбу и леопарда Еву отправили в Танзанию

Перелет в Африку занимает 11 часов Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Начинается регистрация на рейс Челябинск-Килиманджаро. Пассажиров льва Симбу, леопарда Еву и Карена Даллакяна приглашаем пройти к стойке регистрации, — звучит объявление в аэропорту.

С такого символического приглашения началась отправка спасенных в Челябинске Симбы и Евы в реабилитационный центр Kilimanjaro Animal C.R.E.W. Это место площадью в 144 га расположено на южном склоне горы Килиманджаро — там лечат, реабилитируют и предоставляют приют осиротевшим, раненым и подвергшимся жестокому обращению диким представителям фауны.

Животных завезли в клетках-переносках через главный вход аэропорта.

Аэропорт Килиманджаро находится на севере Танзании Фото: Кирилл САДЫКОВ

Клетка Евы почти закрытая, с небольшими отверстиями Фото: Кирилл САДЫКОВ

Симба с виду спокоен и больше напоминает кота в переноске: то ляжет, то встанет. Однако волонтеры говорят, что он начал что-то подозревать за несколько дней, а сегодня и вовсе удивился, почему его не покормили с утра. И хотя, без успокоительного препарата не обошлось, лев более-менее привык к общению с людьми и даже не пытается рычать. Впрочем, не обошлось без конфуза: сотрудник Россельхознадзора (это ведомство дает разрешение на вывоз животных) протянул руку, но тут же одернул — лев потянул морду вперед и показал зубы.

Сотрудник Росприроднадзора решил погладить Симбу Фото: Кирилл САДЫКОВ

В этом молодом льве с шелковистой гривой уже не узнать того едва живого львенка, жертву фотографа-живодера, каким его привезли в Челябинск.

— Я до сих пор помню тот запах — запах смерти и как опарыши выпадали из ран, — поделился Карен Даллакян.

Тогда ветврач, который спас ни одно животное, то том числе знаменитого тигренка Жорика, обнадеживающе говорил: шансы 50:50.

— Мы обещали, что будет в Африке, а он обещал выжить, — рассказала основатель туристической компании SO.TRAVEL Юлия Агаева, которая помогала организовывать поездки.

У Симбы и Евы есть паспорта Фото: Кирилл САДЫКОВ

Из клетки Евы доносится грохот, сама переноска почти закрыта. Журналистов просят соблюдать дистанцию 1,5 метра. Девочку-леопарда, которую доставили в возрасте трех дней от роду из передвижного зверинца, намеренно не социализировали, чтобы в дальнейшем она могла адаптироваться. Она знает только двоих людей: Карена Даллакяна и его племянника, который помогал в приюте.

— Евочка, тебя закрыли, чтобы ты не шипела? Мы знаем, как ты это умеешь, — сказала жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер, приехавшая попрощаться с животными.

— Она не злая, она просто знает, как защищаться. Изначально нам ее отдали, чтоб мы ее выходили. Каждый день поступали звонки: «Какой у нее характер?» Потому что был покупатель — дрессировщик шапито, — вспоминает Карен Даллакян.

РЕЙС С ЗАДЕРЖКОЙ В ГОД

Симбу и Еву должны были отправить в Африку еще осенью прошлого года, но начались бюрократические проволочки то с российской, то с танзанийской стороны. Они растянулись на год. Пережить зиму для льва было тяжелым испытанием: приходилось держать его в закрытом вольере и поддерживать нужную температуру. Даже сейчас, с наступлением холодов, дали знать о себе перебитые задние лапы — лев начал прихрамывать, снизился аппетит. Как отмечает Карен Даллакян, такое бывает и у людей, у которых были переломы.

Симба — настоящий царь зверей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ева — грациозная леди Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дело в том, что фотографы-душегубы перебивают конечности животным, чтобы те были неподвижными в кадре — так было и с Симбой.

Кроме того, чем дальше, тем сложнее расставаться. Сейчас Симбе 2 года и 4 месяца, он — подросток и готовится ко взрослой жизни.

— Еще чуть-чуть, после трех лет разлука была бы похожа на предательство. Он живет в прайде, с — папа, а Юля (Юлия Агаева, — Прим. ред.) — мама. Сейчас он спокоен, но в любой момент он может захотеть стать вожаком прайда. Он уже начал метить территорию, — пояснил Карен Даллакян.

Юлия Агаева стала мамой для Симбы Фото: Кирилл САДЫКОВ

Большая поездка едва не сорвалась в последний момент — рейс задержали, таможня не давала добро из-за того, что не хватало документов. Однако проблему удалось решить за несколько часов и самолет все же вылетел.

ЛЕТЯТ КАК ПАССАЖИРЫ

Звери полетели прямо в салоне: для этого пришлось сдвинуть кресла. В организации перелета помогали итальянцы, живущие в Танзании, а борт предоставила частная авиакомпания из Литвы — это единственный перевозчик, который согласился взять животных в качестве пассажиров. Все риски были четко просчитаны.

Самолет будет лететь 11 часов с дозаправкой в Саудовской Аравии. Расходы на перелет, строительство специальных вольеров (а у Симбы будет даже бассейн), а также оплату первого года проживания в Танзании взяла на себя Русская медная компания. Информация о том, сколько потратили, не разглашается.

— Это большие суммы, потому что расстояние большое, Африка — страна далекая, — ответила руководитель благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

Симбе 2 года и 4 месяца Фото: Кирилл САДЫКОВ

Перед вылетом Симбу пришлось посадить на диету. Дело в том, что с наступлением осени зверь начал запасать жирок. Самолет хоть и частный, но вес животного рассчитан. Кроме того, вес тревел-клетки должен быть таким же, как и сам лев — конструкцию подгоняли в ночь перед вылетом. Кстати, за год, пока оформляли документы, Симба потяжелел с 68 кг до 124 кг.

— Еве диета не понадобилось — она как истинная леди лежит форму, — отмечает Юлия Агаева.

В пути Симба и Ева будут кушать. У них специальное меню — свежее мясо, которое закупили перед вылетом.

Клетку смонтировали прямо в салоне Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Звери полетят как пассажиры Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ЧТОБЫ СИМБА НЕ ОЗЛОБИЛСЯ НА ЛЮДЕЙ

История Симбы разлетелась за пределы Челябинска. Воспитанники школы-интерната из Новосибирска, узнав о Симбе нарисовали рисунки — все работы пообещали отвезти в Танзанию.

— Один мальчик сказал: «Вы только ему [Симбе] передайте, чтобы он не озлобился на людей, — вспоминает Татьяна Баланчук.

Самолет предоставил частный перевозчик из Литвы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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