По первому льду: моржи Челябинской области открыли сезон зимнего купания

Клуб "Моржи Миасса" открывает сезон с первыми заморозками. Фото https://burdinvm.blogspot.com.

На улице минус три, температура воды плюс три. Толщина льда 15 сантиметров. Этого вполне хватило для того, чтобы открыть сезон зимнего купания. Клуб «Моржи Миасса» в минувшие выходные 13 и 14 ноября дружно окунулся в прорубь небольшого озерца, что неподалеку от города в поселке Ленинск, прорубив «бассейн» длиной 25 метров.

В озере прорубают "бассейн" длиной 25 метров. Фото https://burdinvm.blogspot.com.

— Нам некогда болеть, мы за здоровый образ жизни и открываем сезон уже с первыми заморозками. Мы каждый год прорубаем здесь специальный «бассейн» для всех желающих. В выходные здесь искупались полсотни человек. Приходили с детьми — самому маленькому было три годика. Есть и «ветераны» кому за 80. На берегу есть чан с теплой водой, банька, небольшой дом. Кто-то после парилки успевает искупаться несколько раз. В этом году мы открыли сезон, приготовив целый казан плова, — делится впечатлениями один из организаторов и руководителей клуба «Моржи Миасса» Владимир Яковлев.

"Моржи" мороза не боятся. Фото https://burdinvm.blogspot.com.

В клубе «Моржи Миасса» рассказали, что такие зимние купания они устраивают каждые выходные. И каждый раз выбирают какой-то тематический повод. Так, 30 декабря, в канун Нового года купаются при свечах, в марте — устраивают «южный вариант» заплывов, «загорая» около летних зонтиков. А не так давно «Моржи Миасса» устроили нестандартную эстафету, проведя в ледяной воде целые сутки. Более 150 участников из Уфы, Екатеринбурга, Каменск-Уральска, Тюмени, Кургана, Челябинска, Златоуста и Миасса сменяли друг друга проплыли в общей сложности более 17 километров.

— Самое сложное это купаться при ветреной погоде. Идеально — это безветрие и солнышко. Прекрасно даже в минус 30, но, повторю, чтобы без ветра, — делится опытом Владимир Яковлев.

Рядом с "прорубью" банька и чан с темлой водой. Фото https://burdinvm.blogspot.com.

Участники клуба «Моржи Миасса» говорят, что привились от коронавируса, борются с пандемией и с помощью здорового образа жизни, получают удовольствие и заряд бодрости.

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