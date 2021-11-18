Родственники шести погибших в страшной аварии на М-5 «Урал» в Челябинской области получат страховку

Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в LADA, которая улетела в кювет и перевернулась. Фото: пресс-служба УМВД России по Челябинской области

Родные погибших в аварии под Саткой 13 ноября могут получить страховое возмещение по ОСАГО, даже если виновник ДТП был без полиса. Об этом КП-Челябинск рассказали в Российском союзе автостраховщиков. Юристы признаются, что давно не сталкивались с ДТП, в котором столько погибших с обеих сторон.

— По Закону об ОСАГО каждый потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, в 500 тысяч рублей. Если у виновника ДТП отсутствовал полис ОСАГО, то выплату осуществит РСА, — уточнили в Российском союзе автостраховщиков.

Получается, что родственники «первого круга» (супруг, родители, дети, те, у кого погибший был на иждивении) могут получить 500 тысяч рублей за каждого погибшего. Автоюрист Лев Воропаев уточнил, что из них 25 тыс. руб. — на погребение. Страховая выплата распределяется поровну между теми, кто имеет право на нее.

Обращаться за выплатой нужно в страховую компанию виновника. Информация о страховщике есть в ГИБДД, и должна быть в справке об аварии. Как добавил директор Агентства страховых услуг Ярослав Королев, выплата осуществляется после окончания расследования. В РСА уточнили: если у виновника не было полиса ОСАГО — то выплачивать компенсацию будут за счет компенсационного фонда, то есть обращаться надо в РСА.

Родственники погибших получат по 500 тыс. рублей, даже если у виновника нет ОСАГО. Фото: пресс-служба УМВД России по Челябинской области

Родственники погибшего владельца LADA Дмитрия Козырева получат страховку и за разбитую машину — в пределах 400 тыс. рублей. Как уточнил автоюрист Юрий Панченко, размер выплаты будет зависеть от рыночной стоимости авто.

Помимо выплаты за смерть родителей, единственная выжившая в ДТП Евгения Тищенко может получить страховую выплату за вред, который причинили ее здоровью. Напомним, у девушки сломаны ноги и руки. Сегодня ее должны прооперировать.

В колледже Южно-Уральского медуниверситета, где учится Евгения, тоже обещали помочь.

— Все произошедшее — ужасная трагедия, и конечно, университет и колледж не останутся в стороне. Мы всеми силами будем поддерживать Женю, окажем всю возможную материальную и психологическую помощь. Сегодня Евгения находится в первой областной больнице, мы уже созвонились с ее бабушкой, которая проживает в Казахстане, сейчас она едет в Челябинск. Будем, в том числе, и через нее держать связь. Сделаем все возможное для того, чтобы Женя, несмотря на случившееся, благополучно закончила обучение в колледже, ведь она — студентка выпускного курса, — рассказала директор медицинского колледжа ФГБОУ ВО ЮУГМУ Светлана Кузьмина.

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