«Открылась дверь и я закричала: "Помогите!"»: единственная выжившая в страшном ДТП на трассе М-5 вспомнила детали аварии

Евгению Тищенко из покореженной машины вытащил 20-летний златоустовец Ильнур Валиуллин. Фото: архив героев, пресс-служба УМВД России по Челябинской области

Для 20-летней студентки ЮУГМУ Евгении Тищенко 13 ноября стал страшным днем. Хотя тогда он казался счастливым — свадьба двоюродного брата! Вместе с родителями и молодоженами девушка ехала на LADA Kalina в поселок Межевой рядом с городом Сатка в Челябинской области к новоиспеченным родственникам. Но в одно мгновение вылетевшая навстречу иномарка оставила ее без родных. Женя — единственная выжила в этой жуткой аварии. Журналист КП-Челябинск поговорил с девушкой и ее спасителем — 20-летним Ильнуром Валиуллиным. Именно он вытащил ее из искореженной машины.

ДЕНЬ СЧАСТЬЯ СТАЛ ДНЕМ ТРАГЕДИИ

LADA, в которой ехала семья, от удара вылетела в кювет и перевернулась. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Челябинской области

13 ноября 26-летний Дмитрий Козырев и 22-летняя Софья Ковыляева поженились в челябинском загсе. Пару с родственниками ждали в Межевом, чтобы отпраздновать это событие. Все было готово — и торт, и стол, и гости. Но праздника не случилось.

— Меня сильно укачивает в транспорте, поэтому как только мы выехали, я заснула, — рассказала Евгения. — Самого момента столкновения я не помню. Отрывки пришли уже после, когда отошла от шока и боли. Вспомнила два момента, как открывается дверь машины, и я кричу «Помогите!», и потом, когда лежала на земле, а рядом стояли два мужчины.

Евгения - студентка третьего курса ЮУГМУ. Фото: архив героини

В машине девушка сидела на заднем сидении за пассажиром. Возможно, это ее и спасло — у Евгении сломаны обе ноги: бедро и голень, а также кисти рук. Сразу после аварии девушку увезли в больницу Сатки, оттуда — в Челябинск.

— Сегодня меня готовят к операции. В принципе я чувствую себя нормально. Одна кисть в гипсе, вторая — на растяжке, чтобы кость вытянуть, — рассказала Евгения. — Завтра мне прооперируют ноги.

Евгения уже созвонилась со своим спасителем — златоустовцем Ильнуром Валиуллиным. Именно он достал ее из дымящейся машины.

«БОЯЛСЯ, ЧТО МАШИНА ВЗОРВЕТСЯ»

В тот день на трассе М-5 «Урал», как обычно, было немало машин. 20-летний житель Златоуста Ильнур Валиуллин вместе с отцом ехали в Башкортостан — молодой человек отучился на физкультурном факультете в педагогическом колледже и сейчас устраивается в спецназ в Уфе.

Ильнур сразу бросился к машине, чтобы вытащить пассажиров. Фото: архив героя

— Мы ехали в третьем ряду, все было на наших глазах. Конечно, сразу остановились. Я побежал к «Калине» — ее от удара выбросило в кювет и перевернуло, она была вся искорежена. Машина дымилась, я испугался, что она может взорваться, поэтому решил быстрее доставать тех, кто выжил, — рассказал КП-Челябинск Ильнур. — Распахнул заднюю дверь, увидел девушку, она лежала сверху другой девушки, а голову зажало сидением. Она двигалась и кричала «Помогите». Я ей крикнул, чтобы дала руку, начал вытаскивать.

Евгению Ильнур отнес подальше от машины, но на пригорок забираться не рискнул — мог упасть сам и уронить девушку. Укрыл ее одеялом, чтобы не замерзла, и побежал вытаскивать остальных.

— Начал искать пульс у остальных. Водитель (Дмитрий Козырев, — Прим. авт.) вылетел через лобовое стекло, и, видимо, погиб сразу, у остальных пульса тоже не было, — говорит Ильнур. — Потом мне пришлось уехать, но там было очень много людей. Одна девушка была на телефоне — звонила в скорую, спасателям. Все помогали, как могли. Во второй машине мужчина и женщина тоже погибли сразу — вылетели через лобовое стекло.

Молодой человек очень переживает за спасенную им девушку, собирается ее навестить. Фото: архив героя

Молодой человек уверяет, что в тот момент не думал ни о чем, кроме того, что машина может взорваться, и он может не успеть вытащить людей. Как рассказал Ильнур, в колледже и на курсах по фитнесу (он работал тренером во время учебы) рассказывали, как оказывать первую помощь. Сейчас парень очень переживает за Евгению. Он позвонил в редакцию, чтобы узнать, как она. Мы передали телефон Ильнура и Евгения в тот же вечер позвонила ему. В ближайшее время молодой планирует навестить ее в больнице, перед отъездом в Башкортостан.

— Хоть я и не помню многого, но очень благодарна Ильнуру за помощь, — сказала Евгения Тищенко. — Для меня сейчас главное скорее поправиться и вернуться домой, там ждет младшая сестра.

Водитель Mitsubishi Lancer - 36-летняя жительница Бакала - совершала обгон и не справилась с управлением. Женщина и ее пассажир погибли. Фото: пресс-служба УМВД России по Челябинской области

11-летняя сестра Евгении Маргарита сейчас живет у тети — Натальи Козыревой, чей сын погиб в аварии. Она и тетя уехали в Межевой раньше, чтобы подготовить торжество. Сегодня родным пришлось хоронить родителей Жени и Маргариты, днем раньше — молодоженов.

— Маргарита со мной, у нее сильный стресс. Всеми силами стараемся ее отвлечь, — говорит Наталья Козырева.

Наталья собирается взять под опеку Маргариту. В региональном Минсоце сообщили, что передали контакты женщины специалистам. Если возникнут как-либо сложности, к их решению готова подключиться уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

Впереди у семьи много забот — ведь жизнь нужно строить заново. Евгении выздоравливать и продолжать учебу — она на третьем курсе, учится на фармацевта. Наталье учиться жить без сына, но с двумя дочками. «Комсомольская правда» находится на связи с семьей, мы будем рассказывать, как дела у Евгений и Маргариты. Если вы хотите оказать помочь, можете связаться с Натальей Козыревой.

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