В Челябинске открыли стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

В Танкограде создавались орудия победы — Т-34 и легендарные «Катюши». Фото: правительство Челябинской области

Сегодня, 28 ноября, губернатор Алексей Текслер открыл стелу, которая посвящена присвоению Челябинску звания города трудовой доблести. Она была воздвигнута на Аллее Славы, чтобы отметить труд людей, которые четыре года жили с девизом «Станок — оружие, участок — поле боя».

Первое слово дали труженице тыла Людмиле Журавлевой. Она ковала танки на заводе «Станкомаш» будучи еще юной девочкой. После нее свою речь произнес губернатор. На открытии памятника также присутствовал его автор — скульптор-монументалист Денис Стритович. Ранее он уже разработал проект стелы для Магнитогорска. Она была открыта летом и стала первой стелой города трудовой доблести в стране. Завершилось открытие возложением цветов и праздничным залпом под песню «Легендарный Танкоград». Ее исполнил заслуженный артист России Вячеслав Усольцев.

Людмила Журавлева (слева внизу) делала танки на заводе «Станкомаш», будучи еще юной девочкой. Фото: правительство Челябинской области

— Челябинск в годы войны стал центром военного производства. К моменту начала войны в городе работало много промышленных предприятий, к ним добавились эвакуированные заводы из западной части страны. По данным историков 329 промышленных предприятий было эвакуировано на Южный Урал и большая часть из них именно в Челябинск. Маршал Жуков называл труд советских людей в тылу величайшей битвой Великой Отечественной войны. Пятая часть всех танков, половина всех танковых двигателей, «Катюши», боеприпасы и многое другое производилось на территории Челябинской области, — сказал губернатор Алексей Текслер.

Скульптор-монументалист Денис Стритович ранее сделал проект стелы для Магнитогорска. Фото: правительство Челябинской области

На центральной стеле изображены сюжеты о труде челябинцев в годы Великой Отечественной войны. На левом пилоне показана сборка знаменитого танка Т-34. Правый пилон повествует о создании Уральского добровольческого танкового корпуса. Также на монументе можно увидеть текст постановления о присвоении городу почетного звания, который подписал президент Владимир Путин.

Напомним, звание Города трудовой доблести было присвоено Челябинску в прошлом году. Ранее мы писали, что это означает. В июле 2020 года был заложен и первый камень будущего монумента. Место для его основания выбрали путем онлайн-голосования сами челябинцы. Кроме Аллеи Славы можно было проголосовать за сквер напротив главного корпуса ЮУрГУ и Площадь павших Революционеров

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