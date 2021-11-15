37 участков на берегу озера под Челябинском отдадут по схеме «квартира вместо денег»

На аукцион "за долю" выставили 37 участков

Госкорпорация ДОМ.РФ выставила на торги 37 участков в районе озера Большой Кременкуль. Как сообщили КП-Челябинск в компании, это аукцион «за долю» — один из механизмов вовлечения в застройку федеральных земель.

— Любая стройка начинается с земли. Во многих городах, где земля находится в собственности РФ, у местных властей нет полномочий по вовлечению их в строительство. Аукцион «за долю» — один из механизмов, — разъяснил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Этот формат предполагает вместо оплаты передачу ДОМ.РФ по результатам строительства доли недвижимости в построенных объектах.

Под застройку отдают 37 участков площадью 49.23 га. Выставленные на торги земельные участки находятся на территории между Новоградским трактом и дорогой регионального значения «Шершни — Северный», ведущей к обходу Челябинска. Начальная цена контракта 4%. Это земли населенных пунктов, где разрешена многоэтажная застройка (от 5 этажей и выше).

Как добавил Анатолий Азизов, аукционы «за долю» — это хороший способ предоставления участков застройщикам не за деньги, а за будущие квадратные метры. Победитель аукциона должен будет передать ДОМ.РФ часть построенных помещений.

— Проект реализуется, мы получаем квартиры с отделкой, которые мы планируем включать в государственные и муниципальные программы, в том числе и арендного жилья, — добавил Анатолий Азизов.

На торги по такой же схеме выставлены 33 земельных участка под строительство многоквартирного жилья в Заозерном районе Кургана. Прием заявок аукциону в Челябинской области и Кургане заканчивается сегодня, 15 ноября. Победителя определят 19 ноября.

Напомним, в рамках программы комплексного развития территории арендный дом планируют построить в центре Челябинска — на участке между улицами Братьев Кашириных и Свердловского проспекта.

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