Под окнами элитного жилого комплекса в Челябинске построят доходный дом

Участок соседствует с ЖК "Святогор" и налоговой инспекцией Фото: Кирилл САДЫКОВ

Еще один участок в Челябинске попал в проект комплексного развития территории — под реновацию отдадут территорию с нежилыми помещениями на перекрестке Свердловского проспекта и Братьев Кашириных рядом с ЖК «Святогор». Собственник земли — «Третий автобусный парк» — рассказал КП-Челябинск, что планируют строить в этом месте.

— Мы обратились в администрацию Челябинска с предложением включить этот участок в проект комплексного развития территории. Не так давно получили разрешение, сейчас готовится документация для заключения договора, — рассказал КП-Челябинск представитель «Третьего автобусного парка». — Это будет выгодно и мэрии, которая заинтересована в том, чтобы в центре города было как можно меньше пустырей, и нам, как собственнику, и госкорпорации ДОМ.РФ, с которой мы договариваемся о продаже одного построенного дома под арендное жилье.

Сейчас на площади 6,5 тыс. кв. м. нежилые строения Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сейчас на участке, площадью 6,5 тыс. кв. м. находятся нежилые постройки, парковка. Рядом — элитный жилой комплекс «Святогор». Кстати, его жители активно протестовали против строительства рядом высотки — компания весной 2019 года планировала возвести на этом месте 24-этажный дом, но проект публичные слушания не прошел. Как заверил КП-Челябинск представитель «Третьего автобусного парка», жилой комплекс, который будут строить в рамках реновации, не имеет ничего общего с прежним проектом. Новый собственник решил уйти от некомфортной застройки и построенные дома будут другой этажности.

— Как такового проекта еще нет, так как необходимо провести все процедуры по вхождению в КРТ и согласовать планы с ДОМ.РФ. И только потом вместе с администрацией и Управлением архитектуры будем создавать проект. Учитывая, что строительство будет проходить в рамках КРТ, есть определенные стандарты и требования, — рассказали «Комсомолке» в компании.

Одно из построенных зданий станет государственным арендным домом Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пока же в «Третьем автобусном парке» рассказали о задумке:

— Мы планируем построить современный жилой комплекс с двумя домами разной этажности высотой и 6 и 16 этажей, с подземными парковками, эксплуатируемой кровлей, помещениями под группы временного пребывания детей и интересным благоустройством. Один из домов планируем отдать под арендное жилье в рамках договора с госкорпорацией ДОМ.РФ. В планах выйти на стройку через год-полтора.

Ранее, ДОМ.РФ заявлял, что ищет застройщика в Челябинске, чтобы выкупить дом или подъезд и сделать из него арендный дом — то есть снимать жилье можно будет по договору у государства. Подобные арендные дома есть в Москве и Екатеринбурге. Квартиры в таких домах сдаются с мебелью и техникой, класс обычно выше среднего, поэтому хорошо подойдет для командированных на крупные предприятия в Челябинск.

По планам начать стройку через год-полтора Фото: Кирилл САДЫКОВ

Всего в Челябинской области сформировали 41 земельный участок под КРТ. Пилотами станут новые кварталы в Тракторозаводском районе на бывших землях КОНАРа и Челябинского компрессорного завода (застройщик «Голос.Девелопмент»), в Ленинском районе на Копейском шоссе (ЧКПЗ), в Советском районе на территории нежилой застройки на Елькина и Овчинникова и на месте Каширинского рынка.

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