«Хорошими делами у нас не прославишься»: челябинский страховщик об отзыве лицензии у «АСКО-Страхование»

В сентябре "Аско" закрыла продажи в головном офисе на Красной, 4 Фото: Анна ВОЛКОВА

Сегодня, 3 декабря, у старейшего страховщика Челябинской области, компании, которая входит в десятку крупнейших по продаже ОСАГО, «АСКО-Страхование» отозвали лицензии на страхование. Новость повергла в шок всех — и автовладельцев, и сотрудников, и агентов. О том, что могло стать причиной отзыва лицензии, «Комсомолка» поговорила с директором «Агентства страховых услуг» Ярославом Королевым.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

«АСКО-Страхование» (ранее — «Южураласко») — это челябинская компания, которая открылась еще в 90-е годы. Она всегда имела прочные позиции на рынке за счет большого количества офисов, которые активно продавали ОСАГО — обязательное страхование, которое «любят» далеко не все компании. Даже в сложные периоды, когда другие страховщики приостанавливали продажу полисов, «АСКО» работала с клиентами. С 2010 года компания начал экспансию в регионы — на сегодняшний день филиалы компании есть в 35 регионах, в том числе в Москве. В числе последних открытых в 2020 году филиалов — Чечня, Ингушетия, Дагестан, Иркутск.

У компании 35 филиалов, в том числе в Москве и Крыму Фото: Анна ВОЛКОВА

Сегодня Банк России опубликовал приказ об отзыве лицензии у «АСКО-Страхование» и вводе временной администрации на полгода. В сообщении говорится, что такое решение принято в связи с недостаточностью у страховщика собственного капитала. Пока работает временная администрация — «Агентство по страхованию вкладов» — страховщик не может продавать новые полисы. Ограничения коснулись личного страхования (за исключением страхования жизни), имущества и ОСАГО. Выплаты по ОСАГО производиться будут, но через Российский союз автостраховщиков. Все остальные полисы действуют еще 45 дней.

Официальный представитель «АСКО-Страхование» Олег Гришанков рассказал «Комсомолке», что все разъяснения по работе компании дала временная администрация, и каких-либо официальных заявлений пока не будет.

В офисе «АСКО-Страхование» на Красной, 4 уже работает временная администрация. Как рассказали сотрудники, указания для разъяснения по «горячей линии» компании уже дала. Напомним номер телефона АСВ 8-800-200-08-05.

90,5% страховых взносов в компании за 9 месяцев 2021 года – взносы по ОСАГО Фото: Анна ВОЛКОВА

СЛИШКОМ ЛОЯЛЬНАЯ

По мнению Ярослава Королева, «АСКО-Страхование» — один из немногих примеров работы страховой компании, которая лояльна к клиентам, держит низкую цену на полисы и при этом соблюдает требования Банка России. При этом у самого страховщика нет «подкрепления» в виде дополнительных активов, как это бывает чаще всего, например, банка.

— Политика укрупнения финансовых институтов (банков, страховых компаний и пр.) не дает шанса региональным компаниям, — говорит Ярослав Королев.

При довольно низких тарифах на ОСАГО, ответственность по выплатам была слишком большой. Например, ОСАГО в Дагестане стоило в среднем 2 тыс. рублей, при средней выплате 120 тыс. руб. Тогда как в среднем по России — выплата по ОСАГО 64 тыс. руб.

— При таких низких тарифах и огромных объемах продаж, страховщику надо быстро «бежать», развивать добровольные виды страхования практически, работать с агентами. «АСКО» в этом плане не достаточно гибкая, — говорит Ярослав Королев.

Весной «АСКО» допустили ошибку в отчетности. По словам страховщика, при большом количестве проданных полисов у компании не было резервов покрыть все обязательства. ЦБ потребовал создать резерв на обеспечение выплат — 2,8 млрд рублей. Сделать это можно либо взяв кредит, либо заложив имущество, либо приостановив продажи ОСАГО. Что собственно и сделала компания в августе.

— Хорошими делами у нас не прославишься. «АСКО» — честная компания, которая ответственно делает свою работу и выполняет все требования регулятора. Для рынка ОСАГО это сложно. Все почему-то считают, что это выгодно. Но за последние пять лет ни одна страховая компания не зашла на этот рынок. Исключение «Сбербанк Страхование», и то они продают чужие полисы, — говорит Ярослав Королев. — Наоборот многие страховщики сдают лицензии на продажу ОСАГО, как, к приему, ВТБ страхование. Рынок по-прежнему убыточен.

Тем не менее, по словам эксперта, шанс вернуть лицензию у «АСКО-Страхования» есть. Так было, например, у «Росгосстраха». Но даже если этого не произойдет, все обязательства по обязательным видам страхования будут выполнены.

«Аско-Страхование» практически монополист на рынке ОСАГО в регионе. В сентябре компания сократила точки продаж — продавать полисы перестали в головном офисе на Красной, 4. В компании это объяснили проблемами с парковкой. По данным на сайте компании, число клиентов превышает 2,8 млн человек. Страховая компания занимает 22 место по взносам, по данным Банка России, за первое полугодие 2021 года. 90,5% взносов за 9 месяцев 2021 года — взносы по ОСАГО. В начале ноября Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг финансовой надежности страховой компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» до уровня ruB-.

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