Как вернуть деньги за страховку компании «АСКО» в Челябинске, оставшейся без лицензии

Лицензию у "АСКО" отозвали 3 декабря Фото: Анна ВОЛКОВА

В офисе «АСКО-Страхование» на Красной, 4 столпотворение: потянулись клиенты, которые хотят вернуть деньги за страховку. В пятницу всех потрясло сообщение об отзыве лицензии у старейшей страховой компании региона. По оценкам Российского союза страховщиков, только по ОСАГО объем обязательств «АСКО» составляет 7 млрд рублей. Как вернуть страховую премию — рассказываем в нашем материале.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В «АСКО»

С утра понедельника, 6 декабря, в офис потянулись люди. На первом этаже усилили охрану, а на пятом — поставили стол с бланками заявление на возврат денег за страховку. В «АСКО» приходят многие. Так одна из клиенток рассказала, что на днях оформила полис каско и ужасно переживает, что деньги вернуть не сможет. Если ОСАГО, как обязательный вид страхования, продолжает действовать, то полисы добровольных видов страхования (например, каско, имущество и личное страхование) действуют всего 45 дней — до 17 января 2021 года.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДТП

Полис ОСАГО, как обязательный вид страхования, продолжает действовать. В РСА разъяснили, как действовать в случае аварии.

— Если автовладелец с полисом «АСКО» стал виновником ДТП, то выплаты за него производятся из компенсационных фондов РСА. При этом потерпевший в аварии, застрахованный по ОСАГО в другой страховой компании, должен обращаться за выплатой к своему страховщику. Если договор ОСАГО потерпевшего в ДТП заключен с «АСКО», такой потерпевший должен обратиться за компенсационной выплатой в РСА, — разъяснили в РСА.

По оценкам союза, объем обязательств по полисам ОСАГО страховой компании составляет до 7 млрд рублей. Компенсационные фонды РСА сформированы в достаточном объеме для покрытия обязательств. РСА уже начала принимать заявления на компенсационные выплаты.

Список адресов, куда можно обратиться за компенсационной выплатой, представлен на сайте РСА. В Челябинске это «Альфастрахование» на Труда, 156 и «Югория» на Ленина, 29а. На сайте размещен перечень документов, необходимых для осуществления компенсационных выплат.

В АСВ, которое назначено временной администрацией, сообщили, какие документы нужно предоставить, чтобы расторгнуть договор ОСАГО.

В офисе на Красной, 4 поставили стол с бланками заявлений Фото: Анна ВОЛКОВА

КАК ВЕРНУТЬ ДРУГИЕ СТРАХОВКИ

Как уже разъясняли в АСВ, по добровольным выдам страхования, например, каско, имуществу, от несчастного случая, полисы «АСКО» будут действовать еще 45 дней. Поэтому лучше как можно быстрее обратиться в АСВ с заявлением для возврата страховой премии. Сделать это можно, пока работает временная администрация — полгода. Обращения рассматривают не более 30 дней. Возврату подлежит часть премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал. Подробнее о том, какие документы нужно предоставить, объясняет АСВ. Обращаться с заявлением нужно по адресу Челябинск, ул. Красная, 4 — офис 401. Если в эти 45 дней происходит страховой случай, то клиенту АСВ выплачивает страховое возмещение по условиям договора.

ГДЕ ТЕПЕРЬ КУПИТЬ ПОЛИС

«АСКО», как признают эксперты, была практически единственной компаний, где можно было купить полис всем. Сейчас же рынок начнет лихорадить — мало кто из действующих страховщиков, хочет страховать тех, кто принесет убыток, например, таксистов или маршрутчиков. Но и отказать страховщики сейчас не имеют права. ЦБ четко разъяснил, что предложение написать заявление на продажу ОСАГО, которое компания рассмотрит в течение 30 дней, неприемлемо. Полис надо продавать сразу.

— В регионе работает больше 30 компаний, которые продают ОСАГО. Список есть на сайте Банка России, — говорит директор Агентства страховых услуг Ярослав Королев. — Есть большая вероятность, что мы будем наблюдать большое количество «безосажников» — тех, кто будет платить штраф 400 рублей, но оправдывать себя тем, что никто не продает ему полис, а «АСКО» закрылась. В такой ситуации добросовестных клиентов спасет расширение — защита от «безосажника» за 1,5 -3 тыс. руб.

Еще одна интрига — кто «подхватит» клиентов «АСКО»? По некоторым данным, переговоры идут со «СбербанкСтрахование» и «Югорией».

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