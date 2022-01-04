Клянчат доллары и носят тапки из покрышек: чем шокирует и удивляет Танзания, где всё «Акуна Матата»

В Танзании можно найти отдых практически на любой вкус Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Не ходите, дети, в Африку гулять», — вновь заявили власти, пригрозив 14-дневным карантином по возвращении домой. А все потому, что в Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный… «О-мик-рон»!

В ГОСТИ К СИМБЕ И ЕВЕ

Незадолго до объявления о новом штамме «Комсомолка» успела побывать в Танзании, чтобы навестить спасенных в Челябинске льва Симбу и леопарда Еву. Отметим, что страна по-прежнему открыта для туристов. От родины нового штамма коронавируса Танзанию отделяют Замбиля, Мозамбик, Малави и Зимбабве.

Ехать или нет, — каждый решает сам. А пока предлагаем вам совершить виртуальное путешествие вместе с «Комсомолкой».

Фото: РМК

Танзания изначально отличалась лояльными требованиями в плане ковидных мер. Во многом благодаря этому, экзотический остров Занзибар стал популярным у российский туристов. Однако по иронии судьбы в марте этого года заболел ковидом и скончался президент республики Джон Магуфули, отрицавший новый вирус. А уже в апреле авиасообщение России с Танзанией было закрыто и не открыто до сих пор.

Добраться можно с пересадками. Туда мы летели через Доху (Катар). Обратно — через Дар-эс-Салам (крупнейший город и экономический центр Танзании) и Амстердам (Нидерланды). Перед вылетом из Москвы у нас тщательно проверили ПЦР-тесты, а также специальные QR-коды, которые мы получили после заполнения анкеты здоровья. Сертификат о вакцинации не нужен.

Вершина горы Килиманджаро часто скрыта за облаками. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Наш пункт назначения — аэропорт Килиманджаро, неподалеку от знаменитой горы, вершину которой можно увидеть еще на подлете. Ближайший город — Моши.

При выходе из самолета обдает лицо горячим африканским воздухом. Здесь он сухой, в отличие от прибрежных курортов, и напомнило мне родное уральское лето. Поэтому жара переносится легче. Сам аэропорт больше похож на вокзал — никаких огромных коридоров и дьюти-фри. Уставшие после долго перелета заполняем анкеты и отстаиваем три очереди, чтобы пройти пограничников и оформить визы (они делаются по прилету и стоят $50). Здесь никто не спешит. «Поле-поле» — что на местном языке суахили означает «тихо», «медленно». Еще одна фраза, объясняющая все: «Акуна Матата» или «никаких забот». На все про все ушло больше часа.

ТАПКИ ИЗ ПОКРЫШЕК И НИКАКИХ МАСОК

После выхода из аэропорта ковид как будто бы закончился. За все время никто не потребовал надеть маску, правда, зачем-то каждый раз при возвращении на территорию отеля охранники щедро поливали наши руки антисептиком с запахом полироли для мебели. Маски мы иногда видели только на сотрудниках отеля.

Национальные аксессуары сочетают с европейской одеждой. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Мы нашли-таки человека в маске! Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Вдоль пыльных дорог кипит жизнь: рынки, где, кажется, продают все, домики, удивляющие своей аскетичностью (впрочем, много ли надо, когда за окном вечное лето?). Увидев автобус с туристами, танзанийцы начинают махать. Первое, что бросается в глаза — яркие одежды. Многие оборачиваются в большие куски клетчатой ткани, иногда поверх привычной нам европейской одежды. Позже мы ее тоже примерим.

Местные коровы очень худые. Это не голод, а особенности породы. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Тротуаров в Танзании практически нет. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Чего только не увидишь на местных дорогах. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Самый удивительный аксессуар — тапки из покрышек. В основном делают из шин от мотоциклов — они лучше подходят по ширине. На заметку любителям делать лебедей во дворах! Такая обувь распространена в основном у небогатых людей — дешево и сердито. Впрочем, аналогичные тапки мы заметили у нашего гида, который возил нас на сафари, хотя он неплохо зарабатывает. Оказывается, толстая резина хорошо защищает от колючих растений, которые могут проколоть обычную подошву (как это случилось с одной нашей коллегой). Туристам тапки из покрышек предлагают за $10 (около 750 рублей), но говорят можно сторговаться до $5. Неплохой сувенир, но я с трудом представила, что смогу ходить в таких по своему городу.

Обувь из покрышек: дешево и сердито. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Нас ждал отель в колониальном стиле с деревянными интерьерами и фигурками туземцев. С пальм, по которым то и дело скачут обезьяны, свисают грозди бананов.

АЛЕКС С УРАЛА

Мир оказался очень тесным. Владелец нашего отеля оказался уроженец Екатеринбурга. Знакомьтесь: Алекс, точнее Александр. На Урале у него была своя IT-компания, но обычная поездка в Кению в 2011 году изменила все.

— Меня вдохновила возможность заниматься бизнесом. Я не из тех, кто бежал из страны. В какой-то момент я понял, что не знаю, куда двигаться дальше. Вроде работал, все было хорошо… Я занимался IT потому, что разбирался в этом. Учился в краснодарском авиационном, но не закончил. А когда нет высшего образования, ты не можешь найти хорошую работу.

Александру 32 года. В Танзании он живет уже 9 лет. Фото: Артем Устюжанин

В Кении Александр познакомился с ребятами из Украины, у которых была своя сафари-компания. Там занимался веб-разработкой и работал на сафари турах. Потом решил открыть свой бизнес, но не хотел создавать конкуренцию своим друзьям. Планировал открыть заповедник лемуров на Мадагаскаре, но не получилось взять нужный кусок земли. Тогда он перебрался в Танзанию.

— Мы начинали бизнес втроем — я, мой младший брат Дима и юрист Анатолий из Харькова. Сделали сайт, начали искать клиентов. Поначалу многое было сложно и непонятно. Например, мы пришли в банк открывать счет, а нам дали чековую книжку как в американских фильмах из 80х. Где-то с года 2016го мы влились в эту сферу. Начали с $50-60 тыс. Был небольшой офис — комнатка в которой мы принимали гостей, а за дверью — кухня и спальня.

Сейчас его компания Altezza Travel является крупнейшим туроператором Танзании, организовывающим восхождения на Килиманджаро и сафари.

Уже несколько лет Александр помогает реабилитационному центру Kilimanjaro Animal CREW, где теперь живет лев Симба.

— У центра не было денег. Мы стали брать на себя аренду и бумажные вопросы. Раньше это была кофейная плантация, но высота не подходит по качеству кофе. Земля принадлежит кооперативу в 750 человек (в свое время Танзания раздала всем земельные участки), аренда обходится $29 тыс. в год, — рассказал Александр Андрейчук. — Что-то своими руками делаем. Я плитку укладывал, вот старую сетку (показывает на ограждение вольера с гепардом. — Прим. ред.) нам отдал аэропорт.

НЕ КАТАЙ НИКОГО, БОЛЬШАЯ ЧЕРЕПАХА

Первая точка на нашем маршруте — реабилитационный центр Kilimanjaro Animal CREW, где теперь живут лев Симба и Леопард Ева. Входных билетов и экскурсоводов здесь не предусмотрено. На вопрос, как туда попасть, если кто-то из наших земляков захочет навестить Симбу, нам ответили, что это возможно, если вы окажете некую помощь реабилитационному центру. В общем, придется договариваться.

Симба очень рад гостям. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

После перелета в Танзанию Симба как будто еще больше повзрослел. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

На языке суахили «Симба» означает «лев». Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Леопард Ева осталась дикой. Потому шипит на гостей. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

В центре лечат, реабилитируют и предоставляют приют осиротевшим, раненым и подвергшимся жестокому обращению диким животным. Истории животных, попавших сюда — самые разные. Это большое количество слонят, которые во время миграции попадают в ямы и не могут выбраться. Прежде, чем их отпустят обратно в дикую природу, уйдет несколько лет!

Так происходит кормление слонов. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

С помощью хобота они легко управляются с бутылками. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Черепахе по имени Том 220 лет, его привезли с Сейшел и катали на его панцире туристов, в том числе взрослых мужчин.

Том сидел в луже, но решил выйти, когда пришли гости. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Этот милаш был вынужден катать туристов. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

А вот гепард Хэнсом дважды пострадал от людей. Он не реагирует на имя, но, учуяв еду, начинает мяукать как кот. Истощенное животное — буквально кожа да кости — нашли на сахарных плантациях. Судя по следам на шее, его держали на цепи, а когда он стал агрессивным, выбросили в дикую природу. Он не смог охотиться на диких животных и стал нападать на домашних, за что ему рассекли бедро.

Лайфхак: отличить гепарда можно по черным полосам, походим на слезы. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Едва живого гепарда нашли на сахарных плантациях. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Благодаря «слезам» гепарды особенно милые. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Если вы увидите здешних лошадей, то заметите на их глазах специальные маски — они защищают глаза от насекомых, которые залезают под веки и доводят животных до слепоты. Все дело в том, что лошадей сюда завезли колонизаторы, а потому природой для них не предусмотрено никакой защиты.

Для русских кошек Симбы и Евы построили вольеры по высшим требованиям. У льва даже есть бассейн. Все расходы на строительство, а также перевозку животных и первый год содержания взяла Русская медная компания. Сумма не разглашается, но и так понятно, что деньги немаленькие.

Зебры очень рады позировать. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

А МАСАИ НАСТОЯЩИЕ?

Всем, кто хочет увидеть животных в дикой природе, доступны различные программы сафари. Есть как однодневные программы, так и рассчитанные на несколько дней. У нас был короткий вариант. Небольшими группами нас рассаживают по «Лэндкрузерам». Едем в национальный парк Тарангире, известный обилием баобабов и слонов. Выходить нельзя. Наблюдать можно через окно или открытый люк на крыше.

«Жираф большой — ему видней!» (с) Фото: РМК

Несколькими неделями ранее наши коллеги смогли запечатлеть львицу с малышами. Фото: РМК

Фото: РМК

Бородавочник — прототип Пумбы из «Короля льва». Кстати, «пумба» на суахили означает «ленивый»

Птица-секретарь. Как в мультфильме «Бюро находок»! Фото: РМК

Баобабы — одна из достопримечательностей нацпарка Тарангире. Фото: РМК

Фото: РМК

Там живут слоны, зебры, жирафы и других животные, которых у нас можно посмотреть разве что в зоопарке, — невероятно круто. В какой-то момент нашему гиду-водителю поступает сообщение, что где-то увидели льва, мы срываемся, и на всех порах мчим туда. На месте наблюдаем такую картину: несколько машин и недоумевающая от происходящего львица.

Мы решили поинтересоваться, бывали ли случаи нападения диких животных на машине. Наш гид по имени Габриель — 32-летний мужчина с дредами, говорит, что за 10 лет его работы на сафари, таких инцидентов не было.

После сафари едем в племя масаев — это африканское полукочевое племя.

— Масаи-то хоть настоящие? — спрашиваем у Габриеля.

— Настоящие. Я тоже — масай, — говорит он.

Свадебный танец масаев: нужно прыгнуть как можно выше. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Нас тут же облачают в клетчатые накидки, надевают украшения и зовут танцевать. Один из танцев — свадебный: кто выше прыгнет, тот и женится. Кстати, здесь полигамия. Мужчина, представившийся сыном вождя, говорит, что у него две супруги и он планирует жениться еще. Затем нам показывают традиционные жилища — довольно тесные домики с небольшим пологом для сна и костровищем для приготовления еды.

Масаи любят украшения из бисера. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Масаи утверждают, что живут в этих домиках. Фото: РМК

Фото: РМК

Назвать их «ряжеными» точно нельзя: все-таки по происхождению они действительно масаи, работа у них такая — знакомить гостей с местной культурой. Более того, африканские племена действительно живут в таких деревнях и домах, сделанных из поручных материалов.

Вот и нас нарядили в одежду масаев. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

ОБЕЗЬЯНОК НЕ КОРМИТЬ

Также оказалось, что эти ребята слышали о том, что из далекой России в Танзанию привезли льва Симбу и леопарда Еву. Ветврач Карен Даллакян и его помощница Юлия Агаева, которые тоже поехали с нами на сафари, пригласили масаев посмотреть на спасенных зверей. Конфликт природы и человека в Танзании стоит довольно остро. И дело не только в трофейной охоте и эксплуатации животных, но и в том, что людям приходится отбиваться от диких зверей, которые охотятся на домашний скот.

Перед обедом нас предупредили, что нельзя кормить обезьян, которые уже сбежались к месту пикника. Дело в том, что они привыкают к человеческой еде и потом нападают на людей, чтобы забрать заветный бутерброд. Но даже несмотря на это, они успели ухватить вкусняшку с нашего стола.

НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИГЛЕ

«Туристическая игла», на которой сидят жители поселков, прилегающих к туристическим маршрутам, — довольно большая проблема, о которой мало говорят. Сфотографировавшись с вами, они ждут заветный доллар. Для них вы — богатый человек и многим совершенно невдомек, что туристы могут ни один год копить на поездку или брать кредит. Эта проблема не только в Африке, но и в Азии, и в Латинской Америке.

Во время нашей поездки в деревенскую школу, где ветврач Карен Даллакян провел урок добра, некоторые дети начали просить у журналистов деньги. Сложно представить, чтобы мы, будучи детьми, просили бы доллар у зарубежных гостей в своей школе. Ох отхватили бы за такое!

Танзанийская школьная форма — свитер цвета национального флага. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Танзанийский класс: бетонный пол, решетки вместо стеклопакетов и металлическая крыша. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Во время прогулки в деревню мы взяли специально привезенную канцелярию — карандаши и альбомы для рисования. В итоге толпа детей чуть не подрались из-за подарков. Хорошо, что с нами был гид и охранник из отеля, которые говорят на местном языке. Кстати, английский, который тут наряду с суахили является государственным, дети начинают учить в старших классах. Элитные школы стараются нанимать учителей из Англии (эти территории сначала принадлежали Германии, а после Первой мировой войны Танзания перешли Великобритании).

Типичная мясная лавка. Карен Даллакян покупает мясо для льва Симбы. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Эта семья считается зажиточной. Мужчина рассказал, что печет пироги и продает их на трассе. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Старенький телевизор — символ достатка. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Местные весьма дружелюбные. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Деревенская кухня. Вместо мультиварок — костер. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Местные принесли нам зимородка. Птица не могла летать. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Мы выкупили птицу за доллар и отнесли в реабилитационный центр. Предположительно ее сбили из рогатки. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

ВОСХОЖДЕНИЯ НА КИЛИМАНДЖАРО

Несколько раз в день из-за облаков показывается вершина горы Килиманджаро. За последние несколько лет ледники высочайшей горы в Африке стремительно таят. Говорят даже, что мы — последнее поколение, которое их видит.

Александр уже сбился со счета, сколько раз он поднимался на гору: то ли 28, то ли 29. Сначала для себя, потом изучал маршруты и даже водил туда туристов. Стоимость восхождения от $1800 тыс. Здесь система практически all inclusive — поставят палатку, приготовят покушать, понесут тяжести. Разве что преодолевать десятки километров придется на своих двоих. Восхождение занимает 5-8 дней.

В отеле готовят снаряжение к очередному походу. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

— Например, вы пошли вдвоем, с вами пойдут два гида, кэмп-мастер, повар, официант и порядка 10 портеров (носильщиков). То есть команда сопровождения 13-15 человек, — рассказал Александр Андрейчук.

А МОЖЕТ НА МОРЕ? ИЛИ К ВОДОПАДУ?

Также вы можете совместить «континентальный» отдых с пляжным. Перелет от Килиманджаро до Занзибара займет всего час. Стоимость — около в 6,5 тыс. рублей на человека (по данным поиска в Aviasales. Если все ваши друзья были на Занзибаре и он кажется вам моветоном, есть другие острова: Пемба, Танда и Мафия.

Водопад Матеруни. Фото: Егор Голубкин

Если у вас выдался свободный день в городе Моши, можно прогуляться к водопаду Матеруни. Экскурсия включают в себя посещение деревни племени Чага и кофейной плантации. Поскольку экскурсия была в день вылета, мы попросили сделать усеченный вариант — только посещение водопада. Стоить прогулки будет зависеть от количества человек в группе — от $83 до $140.

КОГДА ЕХАТЬ В ТАНЗАНИЮ?

Национальные парки Танзании открыты круглый год. С июня по октябрь здесь «сухой» сезон: можно понаблюдать за Великой миграцией антилоп, в это время животные приходят на водопой к рекам и можно сделать красивые фото.

Сезон дождей начинается в ноябре, но сильные осадки обычно бывают весной. В это время у копытных рождаются потомство, которое привлекает хищников, и вы можете понаблюдать, как охотятся животные. Из-за обилия осадков саванна покрыта буйной растительностью, и сочная трава привлекает множество травоядных. Правда за то время, пока мы были в Танзании, дождик прошел всего пару раз и быстро закончился.

Заняты руки? Можно понести на голове. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

ЧТО НУЖНО ЗДАТЬ

Для российских туристов, посещающих Танзанию, специальных прививок не требуется. От ковида — тоже. Берите репелленты. Насекомые могут быть переносчиками опасных заболеваний, в том числе сонной болезни. Если заметили укус — обращайтесь к врачу и не тяните до возвращения домой, ведь местные специалисты лучше разбираются в экзотических болезнях.

Охранники у въезда на территорию отеля вооружены. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

Как отмечает Александр Андрейчук, у российских туристов много стереотипов об Танзании, в том числе о людоедах и малярии. Ну а что вы хотите от людей, выросших на стихах Чуковского? При этом шанс подхватить малярию, отмечает наш собеседник: 1 к миллиону. Он признается, что за 9 лет в Танзании ни разу не болел.

Темнеет в Танзании рано, по вечерам лучше не гулять. Важное правило, о котором часто забывают отдыхающие: не оставлять без присмотра личные вещи, стараться не демонстрировать драгоценности и дорогие гаджеты.

Местные жители весьма дружелюбны и чувства опасности лично у меня не было. При этом в Сети предупреждают о том, что дружить лучше аккуратней. Нередки случаи, когда европейские женщины заводят танзанийских бойфрендов, а потом те начинают тянуть деньги под видом помощи для себя или близких.

Многие девочки и женщины носят короткие стрижки. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

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