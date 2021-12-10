Проект бассейна возле ЧелГУ в Челябинске отдали на экспертизу

Глава облизбиркома Сергей Обертас (слева) вручил удостоверение депутата ЗСО Сергею Таскаеву 3 декабря. Фото: избирком Челябинской области

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев стал депутатом Законодательного собрания Челябинской области. Теперь, по признанию экспертов, образовательное лобби во власти сильно укрепилось. Что изменится и какие шаги уже предпринял вуз — ректор рассказал «Комсомольской правде-Челябинск» в программе «Политическая среда».

— Таким коллективом мы будем продвигать нашу систему образования, модифицировать и трансформировать ее, создавать среду, в которую потянутся не только наши выпускники, но и студенты из других регионов и стран. По такому принципу работает Томск и Свердловская область, — рассказал Сергей Таскаев. — Задача любого региона привлекать ребят из других регионов, заниматься так называемым экспортом образования.

Он добавил, что есть несколько вариантов. Первый — зайти на чужую территорию и открыть филиал вуза. Как поступил ЧелГУ с Казахстаном. Но по словам Сергея Таскаева, это сложный и проблемный процесс, так как государство другое, со своим законодательством.

15 декабря возле ЧелГУ должен открыться каток Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Второй вариант — привлекать студентов на Южный Урал, учить их языку, профессии.

— После этого студенты или остаются здесь или возвращаются на родину, увозя часть культуры России, как бы связывая наши два государства, — говорит Сергей Таскаев. — Но для этого также требуется провести большую работу, в том числе на законодательном уровне. Важно создать инфраструктуру. Один из таких проектов — международный кампус. С его открытием будут приезжать студенты, образование платное, поэтому идти инвестиции будут в регион.

Сергей Таскаев заметил, что за последние 10 лет требования абитуриентов к условиям жизни и обучения колоссально изменились — пространство должно быть современным.

Возле вуза также строят ФОК. Фото: ЧелГУ/t.me

— Мы со своей стороны стараемся в густонаселенном районе Северо-Запада создать все условия — Ботанический сад, спортивные объекты. Из последнего — 15 декабря открывается хоккейный корт. Вход будет свободным для всех. А игроки «Трактора» будут проводить занятия для детей, потом будет отбор талантливых ребят. Так мы им дадим движение по линии спортшколы.

Еще один большой проект — строительство ФОКа с бассейном. Сейчас проект бассейна проходит Госэкспертизу. Доступ в бассейн будет свободный:

— Это совершенной иной, новый подход к физкультуре в вузах. Все желающие могут пользоваться спортивными объектами, как студенты, в том числе иностранные, так и обычные жители.

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