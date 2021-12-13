Бывший бездомный дедушка из Челябинска стал женихом в 76 лет

Елена и деда Толя нашли счастье друг в друге.

76-ий Анатолий Лещенко, история которого покорила сердца россиян, предложил своей возлюбленной руку и сердце. Когда-то он жил на улице и отогревался в подъездах, пока его не приютила добрая челябинка. А теперь бывший бездомный стал женихом. Его 51-летняя невести призналась — полюбила по-настоящему.

Галантный мужчина подготовился основательно. На накопленные со сдачи бутылок и картонных коробок денег купил кольцо. И, встав на колено, подарил его будущей жене.

Перед важным событием пенсионер не спал всю ночь, волновался. Ведь это первая, настоящая любовь и, кстати, первый брак Анатолия Васильевича.

— Вместе будет и морально, и физически легче. Вот опираясь на это. Вдвоем мы вдвое сильнее, — отметил сам Анатолий.

На это кольцо дедушка заработал сам. И для Елены оно самое прекрасное.

С Еленой Анатолий Васильевич познакомился в приюте для бездомных инвалидов, который открыла волонтер Валентина Гулицына. Потом женщина какое-то время жила в доме Гулицыных и присматривала за дедушкой. Это была любовь с первого взгляда, но полгода скромный пенсионер не решался сказать о своих чувствах.

Избранница Анатолия Васильевича Елена многое повидала в своей жизни. Несколько лет страдала алкоголизмом, терпела унижение со стороны гражданского мужа. А с женщиной жестоко обошлись родственники. Сестра выгнала ее из квартиры, которая досталась от родителей, но не выписала из нее. За 5 лет у Елены накопился долг в 200 тысяч рублей за коммунальные услуги. Приставы арестовали счета. Теперь с карты Елены снимают по три тысячи рублей ежемесячно с пенсии по инвалидности (бывший муж отрубил ей несколько пальцев на руках). Остается пять. Этой суммы едва хватает на продукты и товары первой необходимости. После всего, что пережила, ее сердце не зачерствело. Елена ласково называет будущего мужа «деда Толик» и кормит вкусным борщом.

— У нас главное правило на кухне есть. Хочешь помочь, не мешай. Вот серьезно. Даже лук не разрешаю резать. Пусть гвоздь прибивает, розетку чинит, а готовить — чисто женское дело, — делится рецептом семейного счастья Елена.

Жених и невеста уже подали заявление в загс.

Напомним, в 2019 дедушка обрел теплый дом, семью, а спустя 2 года — любовь. Это было настоящее новогоднее чудо. 26 декабря 2019 года жители пятиэтажки в Калининском районе заметили замерзающего дедушку в подъезде, угостили горячим чаем и накормили. Придя в себя, бездомный рассказал, что 10 лет скитается на улице и по Центрам помощи бездомным. У пенсионера сгорел дом в поселке Лесной под Челябинском. Замкнула проводка и изба сгорела со всеми документами. Своей семьи у Лещенко не было. Мужчина, хоть на пенсии, но первое время пробовал работать охранником. Позже выяснилось, что земля, на которой находился его сгоревший дом, продана. Документы сгорели, Анатолий в селе не появлялся и участок продали. Дедушке пришлось скитаться по подъездам и временным приютам почти десять лет.

— Приходил в администрацию. Мне говорили, что все будет хорошо и помогут. А потом, когда дошло до дела, все в стороне оказались, — рассказывает Анатолий Лещенко.

О помощи попросили Валентину Гулицыну, известного в городе волонтера. Девушка помогает бездомным и мамам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. У Валентины свой приют для бездомных, а еще большое и доброе сердце. Тут-то все и началось волшебное новогоднее чудо. Дедушка и подумать не мог, что эта встреча в корне изменит его жизнь, полную обмана и боли.

— Он у нас похож на Деда Мороза из мультфильма «Дед Мороз и лето. Вот вылитый. Так и появился у нас свой персональный дедушка, — улыбается Валентина Гулицына.

По словам названной дочки пенсионера Валентины, Анатолий и Елена друг друга отлично подходят — часто подшучивают над собой и окружающими, и легко находят темы для общения. Кстати, дедушка планирует сам заработать на свадьбу и платье невесты, хочет собирать и сдавать картонные коробки. Торжество пара планирует организовать летом, они уже подали заявление через госуслуги.

— Для меня это было неожиданностью, особенно когда дед позвонил в три часа ночи. По голосу был испуганный, волнительный. И говорит, что жениться решил. Можно, говорит, мы к тебе завтра придем и получим благословение, — рассказывает названная дочь 76-летнего пенсионера Валентина.

Волшебства много не бывает. История о новогоднем чуде Анатолия Васильевича — это повод поверить а добро. А предложение руки и сердца возлюбленной — повод поверить в любовь! А что еще нужно в жизни человеку? Горько!

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