Новый год 2021-2022 в ресторанах Челябинска: цены, программы, акции

Общей тенденции в тематике новогодний ночей в Челябинске нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще в начале декабря новогодние ночи в челябинских ресторанах не анонсировались. Все потому, что с середины осени точки общественного питания не могли работать с 23 до 6 часов. Но во время прямой линии губернатор Алексей Текслер объявил, что с 8 декабря этот запрет снимают. «Комсомолка» обзвонила самые популярные рестораны Челябинска и выяснила, что проводить новогоднюю ночь 2021-2022 будут не все. Где можно забронировать стол на Новый год в Челябинске? И какая будет программа мероприятий у тех, кто все же решится на праздник?

Изучив афиши новогодней ночи в Челябинске, мы не заметили общую тенденцию. Кроме той, что касается времени проведения: сборы гостей везде стартуют в 9 вечера. Что касается программы, то рестораны и кафе организовывают праздник на свой вкус и подгоняют его под формат заведения.

Например, большая площадь «Максимилианса» позволяет устроить новогодний бал. В ресторане планируют сказочный перформанс с таинственным садом, бенгальскими огнями и нарядами. Стоимость билета за человека — 5 800 рублей.

Это, кстати, одна из самых низких цен. Еще ниже только у «Хачапури тетушки Марико». Там забронировать стол на новогоднюю ночь можно за 4 900 рублей. В ресторане запланировали колоритные танцы от официантов под национальную музыку, традиционные угощения и атмосферу грузинского дома.

В «Уральских пельменях» делают акцент на танцевальном праздновании Нового года. Для этого пригласили музыкальную группу из Новосибирска «Рви меха — оркестр», в которой, как понятно из названия, есть баянист. Цены на новогоднюю ночь в этом ресторане Челябинска варьируются от 7 до 8 тысяч рублей в зависимости от места в зале.

Но, похоже, дороже всех Новый год 2021-2022 в Челябинске встретят в ресторане Portofino. Там за живую музыку, итальянский стол с авторской кухней и интерактивную подачу напитков просят 11 900 рублей с человека. Это будет закрытая вечеринка для 50 человек.

А в соседнем «Изумрудном зале» уже расценки поскромнее: Новый год в компании ведущего «Орла и решки» и группы «Кафе ''Улыбка''» обойдется в 7 900 рублей на гостя. И это притом, что после курантов и до самого утра планируется дискотека.

Кстати, несмотря на то, что заведения могут работать по ночам, на входе жителям нужно будет предъявить QR-код о вакцинации или о том, что они переболели коронавирусом в течение полугода. Это правило распространяется как на рестораны, так и на бары с ночными клубами, где в этом году пройдут новогодние вечеринки.

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