«Псевдоудобство»: эксперт раскритиковал челябинские светофоры с обратным отсчетом и вот почему

Реформа отдаст приоритет общественному транспорту Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске грядет транспортная реформа, и один из ее шагов — введение «умных перекрестков». На них трамваи смогут быстрее проезжать, значительно сокращая время всего маршрута. Как будет работать нововведение, зачем оно нужно и почему светофоры с обратным отчетом — зло, — в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал технический директор компании СпецДорПроект Константин Антонович.

ЧТО СЕЙЧАС НЕ ТАК И КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ НОВАЯ СИСТЕМА

— Возьмем для примера перекресток проспекта Победы и улицы Тепличная, когда светофор работает в обычном режиме. Едет трамвай. Пешеход, который хочет в него сесть, не может перейти дорогу, потому что горит красный свет. Следующий вагон неизвестно, когда придет, поэтому пешеход бежит на красный, а это опасно — его могут сбить.

В случае с умными перекрестками ситуация другая. Когда трамвай попадает в индуктивную петлю, для другого транспорта загорается красный свет, чтобы пешеходы смогли перейти на нужную сторону. После этого происходит посадка-высадка, автомобили начинают ехать. Важно понимать, что каждая половина дороги работает по-своему, в зависимости от направления трамвая. Затем трамвай и машины уезжают, а вышедшие пассажиры нажимают на светофоре кнопку, чтобы перейти дорогу.

Если по-простому: трамваю включается зеленый сигнал, чтобы он произвел посадку-высадку и проехал дальше как можно быстрее, а после перекресток живет своей жизнью. Сейчас же трамвай может попусту стоять до двух минут в ожидании зеленого света.

Работать все это будет с помощью индуктивного петлевого детектора. Он устанавливается в асфальт на глубину 15 см, чтобы ремонт дороги не был ему страшен. Во всем остальном мире детектор ставят на глубине 4-6 см. Благодаря этому детектору перекресток определяет, что приближается трамвай.

ПОЧЕМУ ТАЙМЕРЫ НА СВЕТОФОРАХ — ЗЛО

Основная идея адаптивного управления светофорами — отсутствие таймеров. Если сейчас вы видите обратный отсчет у светофоров, значит, они работают в тупом режиме, в лучшем случае там несколько программ в сутки. Это самое примитивное, что может существовать. При этом зеленый отсчет для пешеходов будет сохранен в некоторых фазах. Вы поймете, как это работает, когда начнете использовать в жизни.

Сейчас некоторые светофоры работают по фиксированному количеству времени, ни секундой больше. Но транспорт пребывает всегда по-разному: час пик, не час пик, где-то произошла авария, пребывает меньше машин, потом ее разобрали и приходит огромная пачка. Светофор этого не видит, работает в своем режиме, появляются хвосты, кто-то едет на красный, кто-то по дворам.

По большому счету, таймеры — это псевдоудобство, из-за них вы просто знаете, что вам еще стоять две минуты, и поэтому решаете идти на красный. А ключевая проблема — это аварийность. Водитель видит, что осталось несколько секунд до красного и решает притопить, вылетая на перекресток на высокой скорости, а другой решил заранее стартануть — происходят тяжелые аварии. Обратный отсчет — это вред, который надо искоренять везде. Ни одна страна мира, которая потратила триллионы долларов на безопасноть дорожного движения и заплатила за это миллионами жизней, не использует обратный отсчет.

ЛЮДИ ПОЙМУТ, ЧТО ЭТО УДОБНО, НО СО ВРЕМЕНЕМ

Челябинск не первый регион, где вводится система умных перекрестков. До этого был Рыбинск — сейчас там работают около 20 объектов, и все новые строятся сразу с индуктивно петлевыми детекторами, потому что мэр понял, в чем преимущество этой технологии. Я предполагаю, что будут крики и недовольства у автомобилистов в Челябинске, но они быстро сходят на нет, потому что из серии «мы привыкли ездить так 20 лет, а теперь нам не нравится, потому что это что-то другое». Со временем люди поймут, почему это хорошо и удобно.

Всего будет 12 таких перекрестков, основная часть которых находится на проспекте Победы. После этого будет скорректировано расписание трамваев. Важно, чтобы оно соблюдалось, ведь в этом смысл реформы. Трамваи не должны стоять по две минуты на остановке — зачем такой трамвай, который будет ехать час. Он должен ходить часто и быстро. При этом автомобилисты тоже почувствуют, что тратят меньше времени на ожидание зеленого света.

Напомним, Комитет дорожного хозяйства Челябинска проводил аукцион по выбору подрядчика, который установит индуктивные петлевые детекторы. Победителем конкурса на 50,7 млн рублей стало АО «СМЭО».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru