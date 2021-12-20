В центре Челябинска заметили молодого человека с предметом, похожим на автомат Калашникова

В полиции выясняют обстоятельства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на улице увидели молодого человека с предметом, напоминающим автомат Калашникова. Он шел от площади Революции до остановки «Детский мир». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Горожане рассказали, что на странный предмет, похожий на оружие, многие не обратили внимание, но были и те, кто заметил и в страхе отскакивал от проходящего мимо парня. В полиции уже отреагировали на сообщение.

— Сейчас выясняются все обстоятельства. Но официальных обращений в полицию не поступало, — прокомментировали «Комсомольской правде-Челябинск» в пресс-службе УМВД Челябинска.

На днях в Челябинске уже звучал шум выстрелов. В массовой драке в поселке Чурилово молодой человек использовал предмет, похожий на пистолет.

Обновлено.

В полиции сообщили, что личность молодого человека установлена и рассказали о предмете, который перепугал горожан.

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