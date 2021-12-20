Полиция нашла парня, который прошелся по центру Челябинска с предметом, похожим на автомат Калашникова

Как выяснилось, никакой угрозы для окружающих он не представлял. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске полиция установила личность молодого человека, который прошел по центру Челябинска с предметом, напоминающим автомат Калашникова. Как выяснилось, никакой угрозы для окружающих он не представлял.

— Личность молодого человека установлена. Предмет, который он нес в руках, опасности не представлял. В настоящее время дается оценка его действиям, — прокомментировали «Комсомольской правде-Челябинск» в пресс-службе УМВД Челябинска.

Напомним, молодой человек шел от площади Революции до «Детского мира». На странный предмет, похожий на оружие, многие горожане не обратили внимание, но были и те, кто заметил и в страхе отскакивал от проходящего мимо парня.

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В полиции сообщили, что личность молодого человека установлена и рассказали о предмете, который перепугал горожан.

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