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Происшествия20 декабря 2021 9:50

Полиция нашла парня, который прошелся по центру Челябинска с предметом, похожим на автомат Калашникова

Силовики проверяют, есть ли состав преступления
Егор ПОБЕРЕЙ
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Как выяснилось, никакой угрозы для окружающих он не представлял.

Как выяснилось, никакой угрозы для окружающих он не представлял.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске полиция установила личность молодого человека, который прошел по центру Челябинска с предметом, напоминающим автомат Калашникова. Как выяснилось, никакой угрозы для окружающих он не представлял.

— Личность молодого человека установлена. Предмет, который он нес в руках, опасности не представлял. В настоящее время дается оценка его действиям, — прокомментировали «Комсомольской правде-Челябинск» в пресс-службе УМВД Челябинска.

Напомним, молодой человек шел от площади Революции до «Детского мира». На странный предмет, похожий на оружие, многие горожане не обратили внимание, но были и те, кто заметил и в страхе отскакивал от проходящего мимо парня.

Обновлено.

В полиции сообщили, что личность молодого человека установлена и рассказали о предмете, который перепугал горожан.

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