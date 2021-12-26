Мы сами не ожидали, что получится так красиво: три способа инстаграмно упаковать новогодние подарки

В этом материале покажем и расскажем, как можно упаковать разные по размерам подарки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы знаем, что у многих возникают трудности с упаковкой подарков. Не нервничайте: сделать красиво можно даже, если руки растут не из того места — проверено на себе. «Комсомольская правда-Челябинск» предлагает три варианта, как завернуть презенты, чтобы это выглядело инстаграмно. И самое главное — не нужны километры пленки, которая засоряет планету. Итоговые фоточки прилагаются, а в конце статьи — лайфхак для ленивых.

Что подготовить?

Для начала разберемся, что вообще понадобится. Чтобы подарки выглядели стильно, мы не советуем использовать пеструю оберточную бумагу. Лучше заменить ее на крафт — его можно купить в рулоне или использовать тот, во что оборачивают посылки, если у вас такой остался.

Такие подарки выглядят инстаграмно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также для заворачивания можно использовать небольшие и неброские полотенца. Это тоже выглядит красиво — и чуть позже мы вам это докажем. А вот пластиковые ленточки стоит обойти стороной. Для обмотки достаточно шпагата, жгута или даже обычных ниток.

Ну, и конечно понадобится декор — неужели вы думали, что мы оставим одну упаковку? В качестве украшений предлагаем использовать сухоцветы, засушенные слайсы цитрусовых фруктов, хвойные ветки и все натуральное, что на ваш вкус будет смотреться красиво. Мы, например, сделали еще звездочки из соленого теста, которое затвердевает после сушки.

ВАЖНО

Почему мы делаем упор на экологичность? После новогодней ночи вся разорванная упаковка отправится в мусор. Крафт и нити — легко разложатся в течение года, а вот лощеная бумага с блестками и пластиковые ленточки будут лежать там десятилетиями. Одно ваше решение может облегчить нагрузку на экологию, так почему бы его не принять?

Как упаковать бутылку?

Для упаковки бутылки мы взяли:

— полотенце для рук;

— засушенный слайс апельсина;

— веточку сухостоя лаванды;

— саму бутылку.

Чтобы завернуть бутылку, не понадобятся даже навыки оригами. Самое главное правило — это туго заворачивать. Разверните полотенце лицевой стороной вниз и положите на него бутылку. Нижнюю часть полотенца перекиньте на бутылку, чтобы она плотно закрывала дно и еще пару сантиметров самого сосуда. Если ткани оказалось много, спустите бутылку.

Затем нужно завернуть полотенце как рулетик вдоль подарка, продолжая накручивать текстиль сверху, чтобы получился жгут. Если длина позволяет, его можно завязать в узел. Если нет — перевяжите ниткой прямо поверх горлышка, чтобы плотно зафиксировать ткань.

Чтобы добавить свежести, используйте фрукты в качестве декора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Финальный штрих — апельсин и веточка, которые можно подвесить или обвязать поверх подарка. Они придадут упаковке праздничный вид.

Фурошики: во что завернуть небольшую коробку?

Это еще один вариант, в котором нужно полотенце или платок. Он называется фурошик — это японский способ. Кроме ткани нам понадобились:

— хвойная веточка,

— шишка,

— звездочка из соленого теста,

— жгут;

— коробка конфет.

В развернутое полотенце, уложенное лицевой стороной вниз, укладываем подарок. Нижний правый угол ткани перекидываем через коробочку так, чтобы он не только покрывал конфеты, но и чуток заправлялся под них. Верхний левый угол — то есть тот, что наискосок — сворачиваем пополам и кладем на коробку. Оставшиеся диаметральные углы перевязываем между собой над подарком на двойной узел.

Зеленое полотенце с зеленой веткой смотрятся гармонично Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Теперь остается украсить. Мы положили хвойную ветку и шишку прямо под узел, а звездочку из соленого текста нанизали на жгут и подвязали к коробке. Получилось минималистично и свежо.

Почти классический вариант упаковки большого подарка

Ну и, наконец, мы добрались почти до классического варианта, который наверняка понравится многим. Что же для него нужно:

— крафтовая бумага или газета,

— хвойная ветка,

— цветок хлопка,

— жгут,

— белая гуашь и кисточка с жесткой щетиной;

— кулинарная книга (мы взяли «Пряничную сказку» с вкусными рецептами новогодних десертов и невероятно красивыми фотографиями от издательства «Комсомольская правда»).

У нас не было чисто крафтовой бумаги, поэтому мы использовали двухстороннюю. И лицевую сторону с рисунком сделали внутренней. Далее вы поймете, почему.

В центр бумаги кладем книгу и загибаем края упаковки так, чтобы она с нахлестом закрывала наш подарок. Если хотите, можете для скрепления использовать клей-карандаш. Но только не скотч — он не разлагается. Мы этого делать не стали, потому что обмотали книгу бечевкой, и она надежно зафиксировала подарок в упаковке.

С хлопком композиция выглядит нежно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Далее мы окунаем кисточку в белую краску, подносим к упаковке и резко отодвигаем щетинки, чтобы брызги попали на крафт. Даем гуаши немного времени высохнуть, чтобы капли не размазались, а потом кладем под веревку веточку и привязываем к ней цветок хлопка.

Если вы дочитали статью до конца, то ловите обещанный лайфхак для тех, кто не хочет заморачиваться. Если вам не нравится упаковывать подарки, купите многоразовые тематические мешки. Такие, например, продают в «Леруа Мерлен». Благодаря завязкам они плотно закрываются, но при этом смотрятся празднично.

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