«Какого черта?!», подумал челябинец, бросил пить и стал фитнес-тренером. Как ему это удалось

Виктор уверен: алкоголь - это яд. Фото: соцсети

36-летний фитнес-тренер из Челябинска Виктор Белоконенко полностью отказался от алкоголя восемь лет назад. К процессу он подошел со всей серьезностью — постепенно сокращая количество вечеринок. Почему Виктор решил перестать пить и чем руководствовался — читайте в материале «Комсомолки».

ТУСИЛИ, КАК И ВСЕ

Назвать запойным Виктора нельзя. Лет с 18 до 23 молодой человек выпивал как большинство, по выходным, в клубах и на вечеринках. Занимался понемногу спортом, тренировался на турниках. Потом была армия. К 25 годам молодой человек понял, что алкоголь его «не вставляет», выпивать стал все реже — раза два в месяц, а потом вообще — три-четыре раза в год на Новый год и дни рождения друзей.

Фото: Victor Belokonenko/vk.com

— День, когда я решил, что все, помню отлично. Я тогда еще не работал тренером. Был корпоратив, распивали на работе. Тогда решил, что завязываю, — рассказал Виктор. — Жизнь после этого изменилась кардинально. Я поменял работу — ушел в тренерство. Сменилось и окружение. Когда ты топишь за здоровый образ жизни и правильное питание, много читаешь про здоровье, развиваешься — это закономерно, что «отваливаются» старые друзья. Мы общаемся, но не так близко. Точек соприкосновения стало сильно меньше.

Виктор считает, что смена привычек меняет и окружение. И наоборот. Фото: Victor Belokonenko/vk.com

ЭТО ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

Как рассказал Виктор, главное — это осознанно подходить к отказу от алкоголя.

— Ни с понедельника, ни с Нового года, ни с другом на пару, а тогда, когда в голове созрела мысль «Я готов», когда дошел до критической точки, — говорит Виктор. — Когда ты осознал, что вливаешь в себя яд, не понимаешь, зачем на утро страдать от похмелья, терпеть головную боль и тошноту, пока алкоголь «гуляет» по крови, думаешь: «Какого черта я тогда пью?!».

Уже несколько лет Виктор помогает другим стать здоровее и красивее. Фото: Victor Belokonenko/vk.com

Виктор уверен: если решил бросить пить — нужно уходить от тех, кто злоупотребляет.

— Если в пятницу вас зовут в гости и есть соблазн выпить — останьтесь дома и попейте чаю. Если вы идете на корпоратив с алкоголем, то будьте готовы к обороне — всегда найдутся те, кто будет вас хейтить. А лучше — вообще не ходите, — говорит Виктор. — Рано или поздно, если вы откажетесь от дурной привычки, поменяется и окружение, и работа. Или наоборот — смените работу и окружение, поменяются и привычки.

Прогулки расслабляют не хуже, чем алкоголь. Фото: Victor Belokonenko/vk.com

БАНЯ И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ РАССЛАБЛЯЮТ ЛУЧШЕ

Если раньше Виктора расслаблял алкоголь, то сейчас все изменилось: спорт, баня, прогулки на свежем воздухе. Это то, что помогает отдохнуть от проблем и забот:

— Я смотрю любимые передачи по ТВ, читаю книги о диетах и здоровом образе жизни. Это то, что расслабляет и в то же время меня драйвит. Возврата к прошлой жизни не будет точно.

Виктор тренирует уже много лет. Он помогает мужчинам и женщинам стать сильнее и красивее. Помните, мы писали про челябинку, которая похудела за пять месяцев на 18 килограммов? Или про девушку, которой спорт и настрой помогли победить рак? Они тоже тренируется у Виктора.

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