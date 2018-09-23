Чемпион мира по граффити разрисовал в Челябинске стены детской больницы

23 Сент. 15:29 2018-09-23T15:36:04+03:00

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Тимур Абдуллаев, который известен также под псевдонимом Brazil, — художник на все руки. Но знаменит по части граффити, которыми украсил не только Челябинск, но и другие города России. В этом жанре он достиг таких высот, что нынешней весной стал победителем чемпионата мира по граффити.

В субботу, 22 сентября, он опубликовал в своем паблике фото сюжетов, появившихся в челябинской детской больнице № 8.

— Сегодня сделал благотворительное граффити в детской клинике на ЧМЗ в рамках проекта от ereminaelena с поддержкой от fuseone9! Надеюсь, детям понравится! — написал мастер на своей странице в соцсети.

Добродушный медведь, лисичка-сестричка, лукавая змея, веселая черепаха и другие сказочные герои «оживили» больничные стены.

Судя по снимку, где на фоне одной из работ запечатлен улыбающийся Тимур, акция и ему самому доставила огромное удовольствие.

КСТАТИ

Это не первая благотворительная акция уличного художника в Челябинске. Так, нынешней весной он вместе с коллегами нарисовал портрет Высоцкого на воротах гаража с подписью «Машины не ставить». Летом разрисовал здание под огромную книжную полку с детскими сказками в горсаду Пушкина. А к 1 сентября известный райтер и его товарищи украсили серую поверхность дома в обыкновенном дворе на Свердловском проспекте жизнерадостным красочным граффити.