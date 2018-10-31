Суд по делу экс-мэра Челябинска Сергея Давыдова откладывается

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-31T08:21:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе следственный комитет передал материалы дела Сергея Давыдова в прокуратуру. Там должны были проверить документы, утвердить обвинительное заключение и передать дело в суд. Однако тома уголовного дела запросила ФСБ, чтобы проверить недавно вскрывшиеся факты.

О чем именно идет речь — пока тайна следствия. Давыдова задержали за мошенничество в особо крупном размере — хищение 340 млн рублей у МУП ЧКТС, которое ведало отоплением в Челябинске. Однако во время следствия от формулировки отказались, якобы не нашли состава преступления. Дело переквалифицировали на превышение должностных полномочий. Эта статья гораздо мягче.

Из следственного изолятора Давыдова отпустили спустя два месяца после ареста. Сейчас он под подпиской.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.