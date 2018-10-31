2018-10-31T08:21:41+03:00
Общество

Суд по делу экс-мэра Челябинска Сергея Давыдова откладывается

ФСБ попросила материалы дела, чтобы проверить новые факты
Андрей АБРАМОВ
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Сергей Давыдов был сити-менеджером Челябинска с 2010 по 2014 годы.Сергей Давыдов был сити-менеджером Челябинска с 2010 по 2014 годы.
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На прошлой неделе следственный комитет передал материалы дела Сергея Давыдова в прокуратуру. Там должны были проверить документы, утвердить обвинительное заключение и передать дело в суд. Однако тома уголовного дела запросила ФСБ, чтобы проверить недавно вскрывшиеся факты.

О чем именно идет речь — пока тайна следствия. Давыдова задержали за мошенничество в особо крупном размере — хищение 340 млн рублей у МУП ЧКТС, которое ведало отоплением в Челябинске. Однако во время следствия от формулировки отказались, якобы не нашли состава преступления. Дело переквалифицировали на превышение должностных полномочий. Эта статья гораздо мягче.

Из следственного изолятора Давыдова отпустили спустя два месяца после ареста. Сейчас он под подпиской.

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