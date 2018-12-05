2018-12-05T04:40:26+03:00
Общество

Аэропорт Челябинска решено назвать в честь отца атомной бомбы

В здании аэровокзала появится выставка про ученого
Андрей АБРАМОВ
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Аэропорт Челябинска получит новое имя. Фото: Андрей АБРАМОВАэропорт Челябинска получит новое имя. Фото: Андрей АБРАМОВ
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В прямом эфире ТВ 4 ноября были озвучены результаты конкурса «Великие имена России». Акцией решили переименовать аэропорты страны. В Челябинске воздушная гавань станет носить имя физика-ядерщика Игоря Курчатова. В народном голосовании это был самый популярный вариант — 45%.

Кроме Курчатова в шорт-лист вошли маршал Борис Шапошников и ракетостроитель Виктор Макеев. Варианты имен любой желающий мог послать организатором. Важное условие: человек плотно ассоциируется с регионом и это не политический деятель последнего столетия.

Переименовать российские аэропорты предложила Общественная палата по аналогии с западными. У нас аэродромы именуют по ближайшему селу, а там — в честь великих. Хотя формально, аэропорты продолжат носить прежнее международное название. Например, для Челябинска это CEK.

В честь Игоря Курчатова в здании аэровокзала планируют сделать небольшую экспозицию.

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