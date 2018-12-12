Супергеройский «каминг-аут»: чудаки из Челябинска сняли маски
На заре социальных сетей в интернете появился супергерой — Челябинский мститель. Неизвестный в маске и зеленой буквой «М» на груди уверял, что патрулирует улицы мегаполиса и защищает невиновных. Его даже пыталась найти полиция. Потом у него появился вымышленный враг — история развивалась. Центральные каналы охотились за чудаком и даже предлагали ему 200 тыс. руб., за снятие маски в прямом эфире.
Позже Челябинский мститель забылся. Вновь на экранах он появился только во время начала гражданской войны на Украине: объявил, что отправляется на Донбасс. В 2018 году экс-сотрудник челябинской администрации Антон Первухин рассказал, что под маской мстителя был он.
— Это была вирусная реклама взаимопомощи, — объяснил создатель.
После мстителя в Челябинске появился Чистомэн. В отличие от первого, он не просто наводил шум в соцсетях, а убирал город. Регулярно выкладывал в Сеть отчет о своих победах над мусором и тем самым вдохновлял людей брать пакеты и идти убирать родной город. Позже проектом вдохновились по всей стране: чистомэны стали появляться и в других регионах.
Чистомэн долго хранил анонимность. Пока в эфире телешоу канала «Пятница» не снял маску. Под ней оказался житель Челябинска Артур Матис-Сиразеев. Он основал несколько популярных сообщество во «ВКонтакте».
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Чистомэн 2.0. _( )_/ Полная версия программы - https://secret-m.friday.ru/videos/s3/s3e8 Как помочь Чисто МЭНу: 1. Сделайте уборку и публикуйте фото результата в альбоме. https://vk.com/album-92620113_245427512 Возможно это даст кому-то мотивацию. 2. Можете сделать репост любой записи из моей группы. Это поможет распространить информацию о моем проекте. https://vk.com/chisto_men