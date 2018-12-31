2018-12-31T13:30:38+03:00
Происшествия

Губернатор доложил Владимиру Путину о ходе спасательных работ в Магнитогорске

Правительство обещало оказать всю необходимую поддержку
Андрей АБРАМОВ
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Газ в жилом дом взорвался утром 31 декабря.Газ в жилом дом взорвался утром 31 декабря.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Взрыв в многоэтажном доме прогремел ранним утром 31 декабря. По предварительным данным, в квартире на втором этаже рванул газ. На месте завалов работают все экстренные службы и первые лица области. Губернатор Борис Дубровский по телефону рассказал президенту Владимиру Путину и председателю правительства Дмитрию Медведева о том, как идут спасательные работы на месте взрыва.

В свою очередь премьер-министр заверил, что правительство окажет всю необходимую поддержку. Ранее Борис Дубровский заявил, что всем жителям будут куплено новое жилье. Пока люди находятся в пункте временного размещения в ближайшей школе.

Известна судьба 52 человек: четверо погибли, 16 эвакуировано (в том числе 7 детей), госпитализировано 4 человека (в том числе двое детей), 28 человек вышли на связь (сообщили, что не ночевали дома).

Судьба 68 человек неизвестна. Работы по спасению продолжаются.

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Газ взорвался в жилом доме в Магнитогорске.

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